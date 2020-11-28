Футболисты солигорского «Шахтера» второй раз стали чемпионами Беларуси
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» второй раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» второй раз стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче заключительного тура 30-го национального первенства солигорская команда на своем поле вырвала победу у футболистов «Минска» со счетом 4:2. Свой первый чемпионский титул «Шахтер» завоевал в 2005 году.
Конкурент солигорцев в борьбе за золотые медали борисовский БАТЭ сыграл вничью в гостях у минского «Динамо» — 0:0.
Обладателями бронзовых наград стали футболисты жодинского клуба «Торпедо-БелАЗ», которые сегодня на выезде одолели «Витебск» со счетом 3:2. Для жодинской дружины, которую сейчас тренирует Юрий Пунтус, это первые медали белорусского первенства.
Результаты других встреч: «Динамо» (Брест) — «Неман» (Гродно) — 3:1, «Ислочь» (Минский район) — «Городея» — 2:2, «Славия» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 2:1, «Белшина» (Бобруйск) — «Рух» (Брест) — 3:7. Матч «Слуцк» — «Смолевичи» отменен.
Итоговое положение: «Шахтер» — 59 очков, БАТЭ — 58, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 56, «Динамо» (Брест) — 54, «Неман» — 53, «Динамо» (Минск) — 52, «Ислочь» — 45, «Рух» — 44, «Славия» — 39, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 38, «Витебск» — 36, «Городея» — 31, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Лучшим бомбардиром стал нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.
Высшую лигу покидают «Белшина» и «Смолевичи», которых в следующем сезоне заменят две лучшие команды первой лиги — речицкий «Спутник» и «Гомель». Футболисты «Слуцка» и минские «Крумкачы» 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.