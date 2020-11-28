Григорчук после ухода из «Астаны» привел новый клуб к чемпионству
Также в команде играют футболисты из КПЛ.
Также в команде играют футболисты из КПЛ.
Солигорский «Шахтер» под руководством бывшего главного тренера «Астаны» Романа Григорчука стал чемпионом Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Судьба чемпионства решалась в заключительном, 30-м туре в матчах «Шахтер» — «Минск» и «Динамо Минск» — БАТЭ. Причем команде Григорчука нужно было набирать больше очков, так как команда из Борисова лидировала с отрывом в одно очко.
В матче в Солигорске развернулась настоящая драма — до 92-й минуты «Шахтер» играл вничью с «Минском», но два гола в добавленное время принесли команде победу, а вместе с ней чемпионский титул. БАТЭ же в параллельном матче сыграл нулевую ничью и в итоге стал вторым, отстав на один балл — 59 против 58.
Для «Шахтера» из Солигорска это второй титул в истории и второй с 2005 года. Григорчук возглавил команду в сентябре. В первой части сезона командой руководил другой украинский специалист Юрий Вернидуб.
Также в команде из Солигорска выступают:
Напомним, в январе Григорчук покинул «Астану». В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.