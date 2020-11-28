Григорчук после ухода из «Астаны» привел новый клуб к чемпионству

Солигорский «Шахтер» под руководством бывшего главного тренера «Астаны» Романа Григорчука стал чемпионом Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Судьба чемпионства решалась в заключительном, 30-м туре в матчах «Шахтер» — «Минск» и «Динамо Минск» — БАТЭ. Причем команде Григорчука нужно было набирать больше очков, так как команда из Борисова лидировала с отрывом в одно очко.

Команда Шахтер С

В матче в Солигорске развернулась настоящая драма — до 92-й минуты «Шахтер» играл вничью с «Минском», но два гола в добавленное время принесли команде победу, а вместе с ней чемпионский титул. БАТЭ же в параллельном матче сыграл нулевую ничью и в итоге стал вторым, отстав на один балл — 59 против 58.

Для «Шахтера» из Солигорска это второй титул в истории и второй с 2005 года. Григорчук возглавил команду в сентябре. В первой части сезона командой руководил другой украинский специалист Юрий Вернидуб.

Также в команде из Солигорска выступают: экс-полузащитник карагандинского «Шахтера» Юлиус Сзоке, бывший нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга и экс-защитник «Кайрата» Сергей Политевич.