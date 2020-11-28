«Ливерпуль» упустил победу над аутсайдером АПЛ

Встреча прошла в субботу, 28 ноября, и завершилась со счетом 1:1. В составе красных голом отметился Диогу Жота. У хозяев пенальти реализовал Паскаль Грос.

Ничья позволила «Ливерпулю» набрать 21 очко и выйти на первое место в турнирной таблице. В активе «Брайтона» 10 очков, команда находится на 16-й позиции.

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