«Эльче» сыграл вничью с «Кадисом», проведя весь второй тайм вдесятером

В составе «Эльче» отличился Лукас Бойе. Форвард гостей Альваро Хименес после перерыва сравнял счет.

Хозяева доигрывали матч вдесятером после второй желтой карточки, полученной Бойе за толчок соперника в добавленное к первому тайму время.