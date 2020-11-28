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18:38 (мск), источник: Матч ТВ

«Эльче» сыграл вничью с «Кадисом», проведя весь второй тайм вдесятером

«Эльче» и «Кадис» не выявили победителя в матче 11-тура чемпионата Испании.

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Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Эльче» отличился Лукас Бойе. Форвард гостей Альваро Хименес после перерыва сравнял счет.

Хозяева доигрывали матч вдесятером после второй желтой карточки, полученной Бойе за толчок соперника в добавленное к первому тайму время.

Команда под руководством Сервера Альваро в турнирной таблице чемпионата идет 5-й с 15 очками. Зелено-полосатые располагаются на 8-й строчке, имея две игры в запасе.

В следующем туре испанского первенства «Эльче» встретится с «Вильярреалом» (6 декабря), «Кадис» примет «Барселону» днем ранее.

Эльче
1:1
Первый тайм: 1:0
Кадис
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