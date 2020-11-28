«Эльче» сыграл вничью с «Кадисом», проведя весь второй тайм вдесятером
«Эльче» и «Кадис» не выявили победителя в матче 11-тура чемпионата Испании.
«Эльче» и «Кадис» не выявили победителя в матче 11-тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе «Эльче» отличился Лукас Бойе. Форвард гостей Альваро Хименес после перерыва сравнял счет.
Хозяева доигрывали матч вдесятером после второй желтой карточки, полученной Бойе за толчок соперника в добавленное к первому тайму время.
Команда под руководством Сервера Альваро в турнирной таблице чемпионата идет 5-й с 15 очками.
В следующем туре испанского первенства «Эльче» встретится с «Вильярреалом» (6 декабря), «Кадис» примет «Барселону» днем ранее.