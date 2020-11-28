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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Купил машину и закрыл кредит». Алыкулов — о первом гонораре в «Кайрате», предложении из Европы и уровне КПЛ

Также об адаптации в алматинском клубе.

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Полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов в интервью YouTube-каналу «Разговор по душам» рассказал о переходе в алматинский клуб, сумме первого гонорара и оценил уровень казахстанской премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz.

— Как тебя приняли в команде?

— Очень хорошо приняли, потому что я там знал некоторых игроков. Я приехал в отель, там меня встретил очень талантливый игрок Еркебулан Сейдахмет. Мы с ним в детстве играли друг против друга. Он играл за «Тараз», я — за «Дордой». Меня очень хорошо приняли, потом я привык.

Я не чувствую себя чужим в Алматы. Ко мне все хорошо относятся. Это братский народ все-таки. Некоторые люди даже узнали меня, было очень приятно. Мне очень комфортно в Алматы.

Команда
Кайрат

— Помнится, когда твой переход обсуждался активно в соцсетях, в СМИ, ты тогда рассказывал о трех вариантах — «Кайрат» и еще два клуба. Хотелось бы узнать, какие клубы помимо «Кайрата» интересовались тобой после перехода из «Немана»?

— Мы с моим агентом были в Чехии. Там выходила команда «Млада Болеслав». Были переговоры. Как мы прилетели туда, встретили нас очень хорошо. Поехали на переговоры. Вообще я туда уже собирался переходить. Там сказали: «Мы хотим этого парня взять в аренду». После этого руководство «Немана» отказало. Они сказали это в последний момент, потому что они вообще хотели выкупить. Было очень много клубов. С России… Они тоже интересовались, но конкретно не выходили.

— Команды из РПЛ или ФНЛ?

— Из РПЛ. Я общался с агентом, он говорил, есть только интерес. После этого мы приняли решение перейти в «Кайрат». Здесь я думаю, многому научился.

— Мы знаем, что твоим приоритетом была игра в Европе, это очень важный критерий, которым ты руководствовался при переходе. Но также, насколько мне известно, еще повлияла именно финансовая часть, по условиям. Насколько я знаю, «Кайрат» предложил больше, чем, условно, тот же клуб из Чехии. Правда ли это?

— Да это правда.

— Какая была сумма твоего первого гонорара от профессионального контракта и на что ты его потратил?

— Давайте я скажу. Я купил маме машину.

—  Это гонорар…

— В «Кайрате». И закрыл кредит.

— Что можешь сказать об уровне чемпионата Казахстана?

— Я отметил, что все команды очень сильны. Все хотят выиграть. Во всех матчах нам было тяжело. Но у нашей команды есть менталитет. Там более техничный футбол, чем в Беларуси.

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