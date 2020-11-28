«Купил машину и закрыл кредит». Алыкулов — о первом гонораре в «Кайрате», предложении из Европы и уровне КПЛ
Также об адаптации в алматинском клубе.
Также об адаптации в алматинском клубе.
Полузащитник «Кайрата» Гулжигит Алыкулов в интервью
— Как тебя приняли в команде?
— Очень хорошо приняли, потому что я там знал некоторых игроков. Я приехал в отель, там меня встретил очень талантливый игрок Еркебулан Сейдахмет. Мы с ним в детстве играли друг против друга. Он играл за «Тараз», я — за «Дордой». Меня очень хорошо приняли, потом я привык.
Я не чувствую себя чужим в Алматы. Ко мне все хорошо относятся. Это братский народ
— Помнится, когда твой переход обсуждался активно в соцсетях, в СМИ, ты тогда рассказывал о трех вариантах — «Кайрат» и еще два клуба. Хотелось бы узнать, какие клубы помимо «Кайрата» интересовались тобой после перехода из «Немана»?
— Мы с моим агентом были в Чехии. Там выходила команда «Млада Болеслав». Были переговоры. Как мы прилетели туда, встретили нас очень хорошо. Поехали на переговоры. Вообще я туда уже собирался переходить. Там сказали: «Мы хотим этого парня взять в аренду». После этого руководство «Немана» отказало. Они сказали это в последний момент, потому что они вообще хотели выкупить. Было очень много клубов. С России… Они тоже интересовались, но конкретно не выходили.
— Команды из РПЛ или ФНЛ?
— Из РПЛ. Я общался с агентом, он говорил, есть только интерес. После этого мы приняли решение перейти в «Кайрат». Здесь я думаю, многому научился.
— Мы знаем, что твоим приоритетом была игра в Европе, это очень важный критерий, которым ты руководствовался при переходе. Но также, насколько мне известно, еще повлияла именно финансовая часть, по условиям. Насколько я знаю, «Кайрат» предложил больше, чем, условно, тот же клуб из Чехии. Правда ли это?
— Да это правда.
— Какая была сумма твоего первого гонорара от профессионального контракта и на что ты его потратил?
— Давайте я скажу. Я купил маме машину.
— Это гонорар…
— В «Кайрате». И закрыл кредит.
— Что можешь сказать об уровне чемпионата Казахстана?
— Я отметил, что все команды очень сильны. Все хотят выиграть. Во всех матчах нам было тяжело. Но у нашей команды есть менталитет. Там более техничный футбол, чем в Беларуси.