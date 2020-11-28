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19:22 (мск), источник: Sport24

«Интер» нанес «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А

«Интер» разгромил «Сассуоло» в матче 9-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу миланского клуба.

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Источник: AP 2020

В составе победителей по голу забили Алексис Санчес и Роберто Гальярдини, еще один мяч Влад Кирикеш отправил в собственные ворота.

Это поражение стало для «Сассуоло» первым в сезоне, команда идет на третьем месте в Серии А, «Интер» поднялся на 2-ю позицию.

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Сассуоло
0:3
Первый тайм: 0:2
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