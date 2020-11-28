«Интер» нанес «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А

В составе победителей по голу забили Алексис Санчес и Роберто Гальярдини, еще один мяч Влад Кирикеш отправил в собственные ворота.

Это поражение стало для «Сассуоло» первым в сезоне, команда идет на третьем месте в Серии А, «Интер» поднялся на 2-ю позицию.