«Интер» нанес «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А
«Интер» разгромил «Сассуоло» в матче 9-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу миланского клуба.
«Интер» разгромил «Сассуоло» в матче 9-го тура Серии А. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу миланского клуба.
В составе победителей по голу забили Алексис Санчес и Роберто Гальярдини, еще один мяч Влад Кирикеш отправил в собственные ворота.
Это поражение стало для «Сассуоло» первым в сезоне, команда идет на третьем месте в Серии А, «Интер» поднялся на 2-ю позицию.