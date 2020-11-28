Кандидат в сборную Казахстана ушел из клуба КПЛ

Полузащитник «Шахтера» Асланбек Какимов покинул карагандинский клуб и стал свободным агентом, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Шахтер Кг

В текущем сезоне за «горняков» 27-летний футболист сыграл всего пять матчей и не отметился голевыми показателями.

«Шахтер» не стал продлевать с ним контракт.

Какимов даже не попал в заявку на матч против «Каспия».

Ранее сообщал, что «Актобе» намерен вернуть своего воспитанника.