Кандидат в сборную Казахстана ушел из клуба КПЛ
В этом сезоне он провел всего пять матчей.
В этом сезоне он провел всего пять матчей.
Полузащитник «Шахтера» Асланбек Какимов покинул карагандинский клуб и стал свободным агентом, сообщает
В текущем сезоне за «горняков» 27-летний футболист сыграл всего пять матчей и не отметился голевыми показателями.
«Шахтер» не стал продлевать с ним контракт.
Какимов даже не попал в заявку на матч против «Каспия».
Ранее сообщал, что «Актобе» намерен вернуть своего воспитанника.
В составе «красно-белых» он становился одним из лучших ассистентов лиги и привлекал внимание тренерского штаба сборной Казахстана.