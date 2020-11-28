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28 ноября, источник: Матч ТВ

«Атлетико» в гостях обыграл «Валенсию» благодаря автоголу

«Атлетико» в гостях нанес поражение «Валенсии» в матче 11-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

На 79-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Лато, который неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев пропустил матч из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, мадридцы несколькими днями ранее дома сыграли нулевую ничью с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого тура «Атлетико» набрал 23 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» — 10-я (12).

В следующей встрече команда Диего Симеоне сыграет с «Вальядолидом» 5 декабря. «Валенсия» отправится в гости к «Эйбару».

Валенсия
0:1
Первый тайм: 0:0
Атлетико
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