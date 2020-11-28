«Атлетико» в гостях обыграл «Валенсию» благодаря автоголу
«Атлетико» в гостях нанес поражение «Валенсии» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» в гостях нанес поражение «Валенсии» в матче 11-го тура чемпионата Испании.
На 79-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Лато, который неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Отметим, что российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев пропустил матч
Напомним, мадридцы несколькими днями ранее дома сыграли нулевую ничью с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.
После этого тура «Атлетико» набрал 23 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» — 10-я (12).
В следующей встрече команда Диего Симеоне сыграет с «Вальядолидом» 5 декабря. «Валенсия» отправится в гости к «Эйбару».