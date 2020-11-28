«Атлетико» в гостях обыграл «Валенсию» благодаря автоголу

На 79-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Лато, который неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев пропустил матч из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, мадридцы несколькими днями ранее дома сыграли нулевую ничью с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2557894330925" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После этого тура «Атлетико» набрал 23 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» — 10-я (12).