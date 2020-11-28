Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Алавес
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Верона
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Боруссия М
Шальке-04
41
Футбол. Зарубежный
28.11
Эвертон
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Уэска
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Беневенто
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Марсель
Нант
31
Футбол. Премьер-лига
28.11
Ростов
Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
28.11
Ахмат
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
28.11
Валенсия
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Манчестер Сити
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
28.11
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Боруссия Д
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
28.11
РБ Лейпциг
Арминия
21
Футбол. Зарубежный
28.11
Унион Б
Айнтрахт Ф
33
Футбол. Зарубежный
28.11
Штутгарт
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
28.11
Сассуоло
Интер
03
Футбол. Премьер-лига
28.11
Химки
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Эльче
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
11
Футбол. Премьер-лига
28.11
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
28 ноября, источник: Чемпионат.com

На клубной базе «Ромы» нашли снаряды времён Второй мировой

Пресс-служба «Ромы» сообщила об обнаружении на клубной базе снарядов времён Второй мировой войны.

Наверх

«Да уж, не каждый день такое случается… Большое спасибо итальянской армии и сапёрной команде! На этой неделе они благополучно достали из грунта тренировочного центра “Ромы” в Тригории несколько боеприпасов времён Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снаряды были обнаружены во время работ на базе «Ромы», связанных со строительством новых тренировочных полей. Футболисты «Ромы» под руководством Паулу Фонсеки во время работы взрывотехников не прерывали тренировочные занятия, так как находились в другой части базы, сообщает Football Italia.

Тренировочный центр имени Фульвио Бернардини в Тригории начал свою работу в 1977 году.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Новое лицо в чемпионской гонке? «Ростов» разгромил «Динамо»
«Краснодар» еще ближе ко дну, а Мусаева вновь удалили
Источник: Хабиб за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
Российская дебютантка не удержала лидерство на КМ по биатлону
«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»
«Валенсия» — «Атлетико» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Загитова рассказала, как каталась на Красной площади
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь