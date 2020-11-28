На клубной базе «Ромы» нашли снаряды времён Второй мировой

«Да уж, не каждый день такое случается… Большое спасибо итальянской армии и сапёрной команде! На этой неделе они благополучно достали из грунта тренировочного центра “Ромы” в Тригории несколько боеприпасов времён Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Снаряды были обнаружены во время работ на базе «Ромы», связанных со строительством новых тренировочных полей. Футболисты «Ромы» под руководством Паулу Фонсеки во время работы взрывотехников не прерывали тренировочные занятия, так как находились в другой части базы, сообщает Football Italia.