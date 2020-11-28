«Пусть судьи комментируют». БАТЭ упустил чемпионство, но винить может только себя

В низкой же посещаемости не виноваты ни болельщики «Динамо», проигнорировавшие потенциально чемпионский матч заклятого врага, ни кто-либо еще. За несколько дней до игры официальный сайт хозяев объявил о прекращении продажи билетов «в связи с эпидемиологической обстановкой, а также по рекомендациям местных органов власти». Интересно, что в Солигорске никаких подобных ограничений не было.



Матч начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Несмотря на то, что простых болельщиков не было на стадионе, все формальности были соблюдены. Даже маскот ходил мимо пустых рядов.



В стартовом составе Александр Лисовский сделал несколько изменений. Первое: Стасевич вернулся в основу. Капитан борисовского клуба должен был пропустить матч из-за дисквалификации после жаркой концовки в очной игре с «Шахтером», когда он не сдержался в выражениях, направленных в адрес судьи. Однако БФФ переконструировало наказание. Второе: Нехайчик, Стасевич и Милич одновременно оказались в основе. Стасевич попал в «старт» вместо Баги, а позицию в центре полузащиты закрыл Нехайчик. Капитан занял привычную позицию на левом фланге. Впрочем, это никак не помогло БАТЭ.



«Желто-синие» погрязли в вязкой игре «Динамо». Минчане не давали сопернику ничего сделать, зато лихо убегали в контратаки. Это нервировало борисовчан. Пошла игра то ли в жесткость, то ли в жестокость. К 20-й минуте Шикавка и Филипович едва не покинули поле. Иван Бахар даже был готов уже вступить в игру, но Шикавка все-таки нашел в себе силы продолжить, чтобы через несколько минут оказаться главным антигероем встречи.



Ничего более опасного не было ни до, ни после. Прострел с фланга в штрафную, где не повезло Яблонскому, сыгравшему рукой, — пенальти. К мячу подошел пострадавший Шикавка, пробил в правый гол, но Чичкан оставил на табло нули.



В параллельном же матче в Солигорске все шло по сценарию БАТЭ. Игроки то ли знали, то ли что-то чувствовали, не спеша продолжая разыгрывать позиционные атаки без обостряющих передач. «Динамо» тактически не ошибалось. Итог — ни одного удара в створ за первый тайм от БАТЭ. И это в матче, когда борисовчанам необходимо побеждать, чтобы стать чемпионом без оглядки на ситуацию в Солигорске.



Во втором тайме картина не изменилась. Сложилось такое ощущение, что БАТЭ убаюкали ничейные цифры к перерыву в Солигорске. Они продолжали перекатывать мяч, словно их устраивала ничья. БАТЭ, который был в наилучшем турнирном положении, отдал право выбора «Шахтеру». Именно «горняки» решали, кто станет чемпионом. БАТЭ не торопился, они готовы были закончить сезон нерезультативной ничьей.



Показательно, гости слегка потревожили Помазана лишь в середине второго тайма… Лисовский придерживал замены. Возможно, здесь сказалось отсутствие должного опыта у тренера. Во всяком случае БАТЭ не сделал ничего, что было в их силах. Не разозлился, не использовал замены, не выпустил Мукама, который иногда пропадал на поле, но иногда и тащил. Но борисовчане даже не попытались.



Важное преимущество, которое БАТЭ получил случайным образом: игра в калийной столице шла с шестиминутным опережением, в случае роковых изменений в Солигорске у БАТЭ оставался шанс среагировать. Забавно, но это обстоятельство стало капканом для БАТЭ. «Шахтер» никак не мог забить третий мяч, а Лисовский продолжал плыть по течению. А когда «горожан» дожали на 93-й минуте, в Минске шла 86-я.



Люди, сидевшие в вип-ложе, кричали на весь стадион, что «Шахтер» забил. Игра взорвалась, БАТЭ активизировался, делал то, что должен быть еще с самого начала встречи. Вышел Сарока вместо Нехайчика. Однако борисовчанам не хватило времени, чтобы организовать что-то путное и спастись. Отсутствие замен и длительных остановок — и всего одна компенсированная минута, вызвавшая бурю эмоций у тренерского штаба БАТЭ. Кучук мастерски убил и эти 60 секунд, проведя вторую замену.



БАТЭ виноват сам. Борисовчане предоставили решать судьбу чемпионства «Шахтеру», и солигорцы этим воспользовались. После финального свистка гости пошли разбираться с судьями, почему так мало добавили. Остановок в игре было минимум, но одна минута в чемпионской гонке? Чересчур. Больше всех наговорил арбитру Егор Филипенко, получив красную карточку.



В подтрибунном помещении также было горячо: Чичкан на повышенных тонах общался с арбитром, кто-то стучал дверью, а кто-то рассуждал о причинах провала. Естественно, общаться с прессой ни у кого желания не было, а Игорь Стасевич вообще заявил: «Пусть судьи комментируют». Оно и понятно, в такой ситуации сложно связать и пары слов, а когда тебе не дают шанса отыграться. Всегда ищешь виновных не в себе. Как будто дело было в компенсированных минутах, а не в девяноста основных…



На послематчевой пресс-конференции Лисовский был немногословен. Отвечал вопросом на вопрос, а потом и вовсе дискредитировал себя, заявив, что игра в атаке его устраивала. БАТЭ совершил три удара в створ за весь матч, когда все зависело от них…