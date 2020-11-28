«Пусть судьи комментируют». БАТЭ упустил чемпионство, но винить может только себя
Судьи отвели борисовчанам на спасение лишь минуту.
Судьи отвели борисовчанам на спасение лишь минуту.
Вот и все. «Шахтер» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси (первый — 15 лет назад), забив золотой гол в добавленное время.
Перед заключительным туром не все зависело от «желто-черных». БАТЭ, пришедший к последнему туру в статусе фаворита, необходимо было в гостях победить минское «Динамо» — тогда трофей проследовал был по протоптанному пути. Однако на бумаге задача БАТЭ была сложнее, чем у «Шахтера».
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На стадионе «Динамо» было совсем мало людей: журналисты, футболисты, персоналы клубов и випы, создававшие колорит на протяжении матча. Был замечен на трибунах и глава федерации футбола Владимир Базанов. Возможно, ожидал чемпионства БАТЭ и планировал лично вручить награду победителю. Интересно, что было два трофея. Один находился в Минске, другой (уменьшенная копия) — в Солигорске. Но до самой концовки не было известно, в каком городе будет праздник.
В низкой же посещаемости не виноваты ни болельщики «Динамо», проигнорировавшие потенциально чемпионский матч заклятого врага, ни
Матч начался с минуты молчания в память о Диего Марадоне. Несмотря на то, что простых болельщиков не было на стадионе, все формальности были соблюдены. Даже маскот ходил мимо пустых рядов.
В стартовом составе Александр Лисовский сделал несколько изменений. Первое: Стасевич вернулся в основу. Капитан борисовского клуба должен был пропустить матч
«Желто-синие» погрязли в вязкой игре «Динамо». Минчане не давали сопернику ничего сделать, зато лихо убегали в контратаки. Это нервировало борисовчан. Пошла игра то ли в жесткость, то ли в жестокость. К 20-й минуте Шикавка и Филипович едва не покинули поле. Иван Бахар даже был готов уже вступить в игру, но Шикавка
Ничего более опасного не было ни до, ни после. Прострел с фланга в штрафную, где не повезло Яблонскому, сыгравшему рукой, — пенальти. К мячу подошел пострадавший Шикавка, пробил в правый гол, но Чичкан оставил на табло нули.
В параллельном же матче в Солигорске все шло по сценарию БАТЭ. Игроки то ли знали, то ли
Во втором тайме картина не изменилась. Сложилось такое ощущение, что БАТЭ убаюкали ничейные цифры к перерыву в Солигорске. Они продолжали перекатывать мяч, словно их устраивала ничья. БАТЭ, который был в наилучшем турнирном положении, отдал право выбора «Шахтеру». Именно «горняки» решали, кто станет чемпионом. БАТЭ не торопился, они готовы были закончить сезон нерезультативной ничьей.
Показательно, гости слегка потревожили Помазана лишь в середине второго тайма… Лисовский придерживал замены. Возможно, здесь сказалось отсутствие должного опыта у тренера. Во всяком случае БАТЭ не сделал ничего, что было в их силах. Не разозлился, не использовал замены, не выпустил Мукама, который иногда пропадал на поле, но иногда и тащил. Но борисовчане даже не попытались.
Важное преимущество, которое БАТЭ получил случайным образом: игра в калийной столице шла с шестиминутным опережением, в случае роковых изменений в Солигорске у БАТЭ оставался шанс среагировать. Забавно, но это обстоятельство стало капканом для БАТЭ. «Шахтер» никак не мог забить третий мяч, а Лисовский продолжал плыть по течению. А когда «горожан» дожали на 93-й минуте, в Минске шла 86-я.
Люди, сидевшие в
БАТЭ виноват сам. Борисовчане предоставили решать судьбу чемпионства «Шахтеру», и солигорцы этим воспользовались. После финального свистка гости пошли разбираться с судьями, почему так мало добавили. Остановок в игре было минимум, но одна минута в чемпионской гонке? Чересчур. Больше всех наговорил арбитру Егор Филипенко, получив красную карточку.
В подтрибунном помещении также было горячо: Чичкан на повышенных тонах общался с арбитром,
На послематчевой