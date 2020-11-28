«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»

Оба мяча команды забили в первом тайме — на мяч Альваро Мораты хозяева ответили голом Гаэтано Летиции.

Форвард туринского клуба Криштиану Роналду в этой игре участия не принимал, он получил отдых.

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