«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Оба мяча команды забили в первом тайме — на мяч Альваро Мораты хозяева ответили голом Гаэтано Летиции.
Форвард туринского клуба Криштиану Роналду в этой игре участия не принимал, он получил отдых.
«Ювентус» идет на 5-м месте в таблице Серии А, «Беневенто» занимает 14-ю позицию.