Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Бордо
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Шеффилд Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Алавес
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Верона
00
Футбол. Зарубежный
28.11
Боруссия М
Шальке-04
41
Футбол. Зарубежный
28.11
Эвертон
Лидс
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Уэска
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Беневенто
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Марсель
Нант
31
Футбол. Премьер-лига
28.11
Ростов
Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
28.11
Ахмат
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
28.11
Валенсия
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
28.11
Манчестер Сити
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
28.11
Аугсбург
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Боруссия Д
Кельн
12
Футбол. Зарубежный
28.11
РБ Лейпциг
Арминия
21
Футбол. Зарубежный
28.11
Унион Б
Айнтрахт Ф
33
Футбол. Зарубежный
28.11
Штутгарт
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
28.11
Сассуоло
Интер
03
Футбол. Премьер-лига
28.11
Химки
Краснодар
10
Футбол. Зарубежный
28.11
Эльче
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
28.11
Брайтон & Хоув
Ливерпуль
11
Футбол. Премьер-лига
28.11
Арсенал Т
Зенит
00
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
Все события
Фоторепортажи
8Россия не смогла победить Молдавию
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
28 ноября, источник: Sport24

«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Беневенто»

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» в матче 9-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Наверх
Источник: AFP 2020

Оба мяча команды забили в первом тайме — на мяч Альваро Мораты хозяева ответили голом Гаэтано Летиции.

Форвард туринского клуба Криштиану Роналду в этой игре участия не принимал, он получил отдых.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Ювентус» идет на 5-м месте в таблице Серии А, «Беневенто» занимает 14-ю позицию.

Беневенто
1:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
 «Из меня сделали монстра, а ей обещали золотые горы». Скандальный развод экс-капитана «Спартака»
«Очень красивая и желанная». Губерниев восхитился 6-кратной чемпионкой мира Ефимовой: фото
Новое лицо в чемпионской гонке? «Ростов» разгромил «Динамо»
«Краснодар» еще ближе ко дну, а Мусаева вновь удалили
Источник: Хабиб за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
Российская дебютантка не удержала лидерство на КМ по биатлону
«Валенсия» — «Атлетико» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Загитова рассказала, как каталась на Красной площади
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь