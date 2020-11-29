«Аталанта» без Миранчука проиграла «Вероне» в чемпионате Италии

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забили Мигел Велозу (62-я минута, пенальти) и Маттиа Дзакканьи (83-я).

Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук не был заявлен на матч, так как сдал положительный тест на коронавирус в четверг и был изолирован.