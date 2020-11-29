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00:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» без Миранчука проиграла «Вероне» в чемпионате Италии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. «Верона» обыграла «Аталанту» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Забили Мигел Велозу (62-я минута, пенальти) и Маттиа Дзакканьи (83-я).

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Полузащитник «Аталанты» и сборной России по футболу Алексей Миранчук не был заявлен на матч, так как сдал положительный тест на коронавирус в четверг и был изолирован.

Аталанта
0:2
Первый тайм: 0:0
Верона
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