СМИ: В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения по делу о его смерти

По его данным, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.
Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.
Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти
Марадона умер 25 ноября на 61 году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.