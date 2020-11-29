СМИ: В отношении врача Марадоны выдвинули обвинения по делу о его смерти

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По его данным, Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него было начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Суд выдал разрешение на проведение обыска в доме Луке. В ходе оперативных действий была изъята история болезни Марадоны.

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Ранее адвокат Марадоны Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти экс-футболиста из-за подозрений, что медицинская помощь не была оказана ему вовремя и должным образом.