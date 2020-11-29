Команда Вороговского одержала волевую победу и возглавила чемпионат Бельгии

«Беерсхот», за который выступает футболист сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал волевую победу над «Мехеленом» и вышел в лидеры чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Мехелене и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Причем авторами всех мячей стали футболисты «Беерсхота». Тарик Тиссудали вывел команду вперед на 13-й минуте, но затем футболисты «Беерсхота» дважды забили себе: Фредерик Франс на 21-й минуте и Айртон Мбоко на 44-й.

Победу новому лидеру чемпионата принесли Ян ван ден Берг на 69-й и Исмаила Кулибали на 80-й. Причем на 58-й минуте с поля был удален футболист «Мехелена» Астер Вранкс.