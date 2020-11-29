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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Пригласивший Жукова в «Вислу» тренер покинул клуб

В 11 играх команда набрала всего десять очков.

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Краковская «Висла» в своем твиттере объявила об уходе главного тренера команды Артура Сковронека, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Специалист возглавлял «Вислу» с ноября 2019 года по 28 ноября 2020 года. Под его руководством команда сыграла 34 официальных матча. В прошлом сезоне он справился с главной задачей и сохранил с командой место в экстраклассе.

В нынешнем сезоне «Висла» смогла набрать в 11 играх всего десять очков и занимает 12 место из 16-ти команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Именно под его руководством в команду пришел казахстанский полузащитник Георгий Жуков. В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, а в этом девять за «Вислу».

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