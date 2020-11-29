Месси почтил память Марадоны, отпраздновав гол «Осасуне» в футболке «Ньюэллс Олд Бойз»

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Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

После гола в ворота «Осасуны» в матче 11-го тура чемпионата Испании, который завершился крупной победой «Барселоны» со счетом 4:0, Месси снял свою игровую футболку, под которой была футболка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине. В этом клубе Марадона выступал в 1993—1994 годах, а Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008—2010 годах.

Марадона — чемпион мира 1986 года, он считается одним из лучших футболистов ХХ века. Выступал также за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи».

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