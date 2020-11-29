«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил в матче АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 3:2. По ходу матча гости проигрывали с разницей в два мяча, но на голы игроков «святых» Яна Беднарека и Джеймса Уорд-Прауса манкунианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша и дублем Эдинсона Кавани.