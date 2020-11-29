Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Специя
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Дижон
02
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Ротор
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хетафе
Атлетик
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
Торпедо М
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Сельта
Гранада
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Герта
00
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Анже
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Монпелье
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Брест
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Ним
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кротоне
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Фиорентина
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вильярреал
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
ЦСКА
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
СКА-Хабаровск
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Барселона
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
15:00
Лион
Реймс
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Нефтехимик
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Чайка
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нижний Новгород
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Удинезе
13
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Шинник
42
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Крылья Советов
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Иртыш
12
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Тамбов
40
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Текстильщик
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Сочи
10
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2 и победил в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Саутгемптон» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 29 ноября, и завершилась со счетом 3:2. По ходу матча гости проигрывали с разницей в два мяча, но на голы игроков «святых» Яна Беднарека и Джеймса Уорд-Прауса манкунианцы ответили точным ударом Бруну Фернандеша и дублем Эдинсона Кавани.

После десяти туров в активе «Манчестер Юнайтед» 16 очков, команда находится на седьмом месте в турнирной таблице. «Саутгемптон» набрал 17 очков и занимает пятую позицию.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 5 декабря на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Саутгемптон двумя днями позже на чужом поле встретится с «Брайтоном».

Читайте также
Саутгемптон
2:3
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Черчесов: Дзюба вернется в сборную в марте в качестве капитана
Слуцкий - кошмар для ЦСКА. Он лишил команду лидерства
«Уфа» прервала 13-матчевую серию без побед в РПЛ
Губерниев разнес Кайшеву за интервью в эфире. Абсолютно по делу
«Русская сенсация» выиграла первую медаль на КМ по лыжным гонкам
«Барселона» — «Осасуна» и другие: все матчи Ла Лиги (видео)
Болид Стролла перевернулся после контакта с машиной Квята
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь