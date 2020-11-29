«Милан» обыграл «Фиорентину» в чемпионате Италии
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Фиорентину» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Футболисты «Милана» обыграли «Фиорентину» в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0. Забили Алессио Романьоли (17-я минута) и Франк Кесси (28) с пенальти, на 40-й минуте не реализовавший еще один 11-метровый.
«Милан» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу серии А. «Фиорентина» (8) — 16-я.
В другом матче «Болонья» дома победила «Кротоне» — 1:0.