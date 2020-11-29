«Тихонову удалось выправить ситуацию». Эксперты проанализировали матчи «Астаны» на финише КПЛ

«Команда могла остаться вообще без европейских соревнований. Было очень тревожно за команду поле проигранного матча с “Шахтером”. Этому поражению есть объективные причины. Например, футболисты из зарубежных сборных вернулись в Алматы буквально за несколько часов до матча. Известно, что ждать и догонять, всегда сложно. Андрею Тихонову, его тренерскому штабу удалось на финише выправить ситуацию и оставить команду в Еврозоне. Напомним, что мы уже анализировали качество игры “Астаны”, начиная с момента прихода Тихонова в команду. По ней можно было видеть, какое “наследство” оставили Михал Билек и Пол Эшуорт. Анализ последних игр с “Кайсаром” и “Жетысу”, по скорости продвижения мяча в атаку и реализации голевых моментов показывает, что удалось мобилизовать команду, существенно повысить качество игры и занять призовое место. Это должно было случиться, так как в клубе собраны квалифицированные футболисты. Их нужно было просто-напросто организовать и восстановить игровые связи, что и удалось Тихонову сделать. Тому наглядным подтверждением является красивый гол Томасова в ворота “Жетысу” после отличной передачи Шомко», — отметили учредители аналитической группы CreoSoccer.kz.