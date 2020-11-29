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19:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Тихонову удалось выправить ситуацию». Эксперты проанализировали матчи «Астаны» на финише КПЛ

Останется ли российский специалист в Казахстане, пока неизвестно.

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Источник: РИА "Новости"

Бессменному гегемону казахстанской премьер-лиги «Астане» не удалось защитить титул в этом году, и клуб финиширует лишь на третьем месте. Прибавила ли команда при новом главном тренере Андрее Тихонове, что стало причиной поражения от «Шахтера» и насколько квалифицирован состав столичного клуба, в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказали Павел Черепанов и Андрей Костогрызов.

Команда
Астана

В частности, казахстанские тренеры провели анализ недавних матчей столичного клуба:

«Команда могла остаться вообще без европейских соревнований. Было очень тревожно за команду поле проигранного матча с “Шахтером”. Этому поражению есть объективные причины. Например, футболисты из зарубежных сборных вернулись в Алматы буквально за несколько часов до матча. Известно, что ждать и догонять, всегда сложно. Андрею Тихонову, его тренерскому штабу удалось на финише выправить ситуацию и оставить команду в Еврозоне. Напомним, что мы уже анализировали качество игры “Астаны”, начиная с момента прихода Тихонова в команду. По ней можно было видеть, какое “наследство” оставили Михал Билек и Пол Эшуорт. Анализ последних игр с “Кайсаром” и “Жетысу”, по скорости продвижения мяча в атаку и реализации голевых моментов показывает, что удалось мобилизовать команду, существенно повысить качество игры и занять призовое место. Это должно было случиться, так как в клубе собраны квалифицированные футболисты. Их нужно было просто-напросто организовать и восстановить игровые связи, что и удалось Тихонову сделать. Тому наглядным подтверждением является красивый гол Томасова в ворота “Жетысу” после отличной передачи Шомко», — отметили учредители аналитической группы CreoSoccer.kz.

Напомним, что в заключительном, 22-м туре КПЛ «Астана» сыграет против «Кызыл-Жар СК».

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