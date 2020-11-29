«Хетафе» и «Атлетик» разошлись миром
«Хетафе» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании.
«Хетафе» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Асиер Вильялибре. У хозяев — Анхель Родригес.
Команда из Бильбао набрала 13 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
«Хетафе» — 11-й (13). В следующем туре «Атлетик» примет «Сельту» 4 декабря. Днем позднее «Хетафе» отправится в гости к «Леванте».