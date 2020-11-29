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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» мимо еврокубков? Превью к последнему туру КПЛ-2020

Чемпионат Казахстана завершается 30 ноября.

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Заключительный тур КПЛ-2020 хранит в себе лишь одну интригу — сумеет ли «Ордабасы» вернуть себе четвертую строчку или останется на следующий год без еврокубков? Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах шымкентцев обойти «Шахтер», а также о том, как может измениться турнирная таблица.

Команда
Ордабасы

«Окжетпес» — «Ордабасы».

«Ордабасы» набрал 28 очков и на один балл отстает от «Шахтера». Шымкентцам помимо того, что нужно самим выигрывать у «Окжетпеса», также необходимо рассчитывать на потерю очков «горняками» в параллельном матче с «Тоболом», который в предыдущем туре досрочно обеспечил себе серебряные награды КПЛ-2020.

Матч начнется в 13:00 по времени Нур-Султана на Центральном стадионе Алматы.

«Кызыл-Жар СК» — «Астана».

«Астана» по итогам предыдущего тура гарантировала себе бронзовые награды премьер-лиги текущего сезона, а «Кызыл-Жар СК» некоторое время назад обезопасил себя от вылета. В предстоящем туре петропавловцы имеют хорошие шансы поквитаться с «Астаной» за поражение в первом круге (0:4) и при благоприятном исходе обойти «Кайсар». Сейчас у северян, которые занимают восьмое место, 23 очка, а у кызылординцев — 24.

Матч, запланированный на поле Академии имени Сегизбаева, начнется в 13:00.

«Шахтер» — «Тобол».

В этом матче все в руках карагандинцев, которые могут остаться на четвертом месте и впервые с 2014 года обеспечить себе еврокубковую кампанию. Для этого «Шахтеру» непременно нужно побеждать.

«Горняки» сыграют с «Тоболом», который впервые с 2008 года завоевал «серебро» КПЛ. В первом круге костанайцы обыграли «Шахтер» со счетом 3:1.

Матч начнется в 13:00 на стадионе «Жас-Кыран».

Команда
Кайрат

«Жетысу» — «Каспий».

«Жетысу» уже не является кандидатом на попадание в тройку. Клуб занимает шестое место, набрав 25 очков. В случае успеха в матче с «Каспием» и поражения «Ордабасы» талдыкорганцы лишь настигнут шымкентцев.

«Каспий», набравший 17 очков и обеспечивший себе сохранение прописки в КПЛ, благодаря возможной победе и поражению «Тараза», имеет шанс поравняться с жамбылским клубом, который имеет 20 баллов и сыграет с «Кайратом».

Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы. Начало в 18:00.

«Тараз» — «Кайрат».

«Кайрат» нынешний триумфальный сезон начал противостоянием с «Таразом». Матч, сыгранный 7 марта в Алматы, сопровождался снегопадом и завершился трудной победой алматинцев. Теперь погода будет практически идентичной.

Матч пройдет на стадионе «Жас-Кыран». Начало в 18:00.

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Напомним, «Кайрат» досрочно завоевал чемпионское звание, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а «Астана» по итогам предыдущего тура завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства дебютные в истории столичного клуба.

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