«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 1000-м матче Абрамовича в качестве владельца клуба

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ , набрав 19 очков. «Тоттенхэм» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 21 очко и опережая по дополнительным показателям «Ливерпуль». «Челси» прервал победную серию в турнире из трех матчей, «Тоттенхэм» — из четырех.

«Челси» провел 1000-й матч при владельце клуба российском предпринимателе Романе Абрамовиче. Он приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов у предпринимателя Кена Бейтса, после этого у «Челси» начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.