«Челси» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в 1000-м матче Абрамовича в качестве владельца клуба
ТАСС, 29 ноября. Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 10-го тура Английской
ТАСС, 29 ноября. Футболисты «Челси» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» в домашнем матче 10-го тура Английской
«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков. «Тоттенхэм» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 21 очко и опережая по дополнительным показателям «Ливерпуль». «Челси» прервал победную серию в турнире из трех матчей, «Тоттенхэм» — из четырех.
«Челси» провел 1000-й матч при владельце клуба российском предпринимателе Романе Абрамовиче. Он приобрел лондонский клуб в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов у предпринимателя Кена Бейтса, после этого у «Челси» начался самый успешный период в истории. В период руководства Абрамовича «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и три раза выигрывал Кубок английской лиги.
В следующем туре «Челси» 5 декабря дома примет «Лидс», а 2 декабря на выезде сыграет с испанской «Севильей» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» 6 декабря в 11-м туре АПЛ на домашнем поле встретится с «Арсеналом», 3 декабря подопечные Жозе Моуринью в гостях проведут матч группового этапа Лиги Европы против австрийского ЛАСКа.