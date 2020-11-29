Врач Марадоны отрицает ответственность за его смерть

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«Мы сделали все, что могли», — сообщил он журналистам, подчеркнув, что готов сотрудничать со следствием. «Я не считаю, что кто-либо виноват в этом», — добавил врач.

По словам Луке, медицинские работники, которые находились в доме Марадоны, занимались его лечением от алкогольной зависимости. «В их задачи входило слежение за тем, чтобы он принимал таблетки и не употреблял [спиртные напитки], а не предотвращение сердечного приступа», — сказал врач.

Он также отметил, что перенесенная экс-футболистом 3 ноября операция на головном мозге из-за субдуральной гематомы «никак не связана с его смертью». Луке также не согласен с утверждением, что Марадону выписали раньше времени. «Я и так растянул госпитализацию, как мог», — сообщил он. Медик пояснил, что спортсмен страдал от абстинентного синдрома, оснований для его отправки в обычную больницу не было, а в реабилитационный центр Марадона ехать не хотел.

Ранее суд выдал разрешение на проведение обыска в доме и на рабочем месте Луке. В ходе оперативных действий были изъяты документы, касающиеся лечения Марадоны. По данным телеканала TN, в отношении врача выдвинут обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Основанием для расследования послужили показания дочерей бывшего футболиста.