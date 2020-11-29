Врач Марадоны отрицает ответственность за его смерть

«Мы сделали все, что могли», — сообщил он журналистам, подчеркнув, что готов сотрудничать со следствием. «Я не считаю, что
По словам Луке, медицинские работники, которые находились в доме Марадоны, занимались его лечением от алкогольной зависимости. «В их задачи входило слежение за тем, чтобы он принимал таблетки и не употреблял [спиртные напитки], а не предотвращение сердечного приступа», — сказал врач.
Он также отметил, что перенесенная
Ранее суд выдал разрешение на проведение обыска в доме и на рабочем месте Луке. В ходе оперативных действий были изъяты документы, касающиеся лечения Марадоны. По данным телеканала TN, в отношении врача выдвинут обвинения в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Основанием для расследования послужили показания дочерей бывшего футболиста.
Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Ранее адвокат Матиас Морла заявил, что намерен добиваться расследования обстоятельств смерти своего клиента