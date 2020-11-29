Сетьен подал в суд на «Барсу» за нарушение контракта и потребовал полную зарплату
«Барса» уволила Сетьена после восьми месяцев работы.
«Барса» уволила Сетьена после восьми месяцев работы.
Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен подал иск против своего бывшего клуба за нарушение контракта, сообщает авторитетное радио Каталонии.
В преддверии сезона 2020/21 клуб заменил Сетьена на Кумана и компенсировал ему досрочное расторжение контракта.
Однако Кике утверждает, что ему не выплатили полную сумму, добавляет Diario AS.
В отличие от Сетьена, Эдер Сарабия и другие помощники достигли соглашения с клубом о прекращении своих сделок, несмотря на то, что им не заплатили полностью.
Изначально каталонцы предложили 62-летнему игроку контракт на полтора сезона, но уволили его летом после того, как впервые за 12 лет остались без трофеев.