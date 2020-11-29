«Кальяри» поделил очки со «Специей»

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе хозяев забили Жоао Педро и Леонардо Паволетти.

У гостей отличились Эммануэль Геяси и Мбала Нзола с пенальти.

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В настоящий момент «Кальяри» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков.

«Специя» с 10 очками располагается на 14-й строчке.