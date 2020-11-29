«Кальяри» поделил очки со «Специей»
«Кальяри» сыграл вничью со «Специей» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Кальяри» сыграл вничью со «Специей» в домашнем матче 9-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голы в составе хозяев забили Жоао Педро и Леонардо Паволетти.
У гостей отличились Эммануэль Геяси и Мбала Нзола с пенальти.
В настоящий момент «Кальяри» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 11 очков.
«Специя» с 10 очками располагается на 14-й строчке.
Следующий матч команда Эусебио Ди Франческо проведет с «Вероной» 6 декабря в гостях. Коллектив Винценцо Итальяно на день раньше сыграет с «Лацио» дома.