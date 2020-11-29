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22:41 (мск), источник: Матч ТВ

«Сельта» обыграла «Гранаду» и ушла с последнего места в Примере

«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в 11-м туре чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе победителей отметились Санти Мина, Мигель Баэса и Франсиско Бельтран. У хозяев отличился Луис Суарес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сельта» набрала 10 очков и переместилась с 20-го на 18-е место в таблице. «Гранада» — 8-я (14).

В следующем туре клуб из Виго сыграет в гостях с «Атлетиком» 4 декабря. «Гранада» 6 декабря примет замыкающую таблицу «Уэску».

Сельта
3:1
Первый тайм: 1:1
Гранада
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