«Сельта» обыграла «Гранаду» и ушла с последнего места в Примере
«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в 11-м туре чемпионата Испании.
«Сельта» на своем поле обыграла «Гранаду» в 11-м туре чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами в составе победителей отметились Санти Мина, Мигель Баэса и Франсиско Бельтран. У хозяев отличился Луис Суарес.
«Сельта» набрала 10 очков и переместилась с 20-го на 18-е место в таблице. «Гранада» — 8-я (14).
В следующем туре клуб из Виго сыграет в гостях с «Атлетиком» 4 декабря. «Гранада» 6 декабря примет замыкающую таблицу «Уэску».