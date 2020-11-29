Официально: стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил, что стадион местного клуба «Сан-Паоло» будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.
Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил, что стадион местного клуба «Сан-Паоло» будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.
Среди вариантов названий также рассматривались «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».
«Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии “Стадио Диего Армандо Марадона”», — цитирует Де Маджистриса
Легенда неаполитанцев и сборной Аргентины ушел из жизни 25 ноября, в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.