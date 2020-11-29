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21Мир прощается с Диего Марадоной
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29 ноября, источник: Sport24

Официально: стадион «Наполи» будет переименован в честь Марадоны

Мэр Неаполя Луиджи Де Маджистрис объявил, что стадион местного клуба «Сан-Паоло» будет переименован в «Стадио Диего Армандо Марадона» в честь бывшего футболиста команды.

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Среди вариантов названий также рассматривались «Стадио Комунале Диего Марадона» и «Арена Диего Марадона».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Было много прекрасных идей, но в итоге мы остановились на названии “Стадио Диего Армандо Марадона”», — цитирует Де Маджистриса football-italia.

Легенда неаполитанцев и сборной Аргентины ушел из жизни 25 ноября, в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.

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