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9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
01:08 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в единоличные лидеры Примеры

«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» в 11-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2020

Гости открыли счет в начале первого тайма — с пенальти отличился Херард Морено. У «Реала Сосьедад» забил Микель Оярсабаль.

«Реал Сосьедад» стал единоличным лидером чемпионата — у команды на одно очко больше, чем у «Атлетико». Однако мадридцы сыграли на два матча меньше. «Вильярреал» находится на третьей строчке.

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Реал Сосьедад
1:1
Первый тайм: 1:1
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