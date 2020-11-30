«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в единоличные лидеры Примеры
«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» в 11-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Вильярреалом» в 11-м туре чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гости открыли счет в начале первого тайма — с пенальти отличился Херард Морено. У «Реала Сосьедад» забил Микель Оярсабаль.
«Реал Сосьедад» стал единоличным лидером чемпионата — у команды на одно очко больше, чем у «Атлетико». Однако мадридцы сыграли на два матча меньше. «Вильярреал» находится на третьей строчке.