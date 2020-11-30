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11:51 (мск), источник: Газета.Ру

В дом лечащего врача Марадоны нагрянули с обыском

Аргентинский суд постановил провести обыск в доме и клинике доктора Леопольдо Луке, который занимался лечением известного футболиста Диего Марадоны, сообщает «Радио Sputnik».

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Источник: AP 2020

О смерти 60-летнего футболиста от сердечного приступа стало известно вечером 25 ноября. Экс-футболист скончался в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Прокуратура подозревает, что экс-спортсмена лишили необходимой помощи после операции на головном мозге. В этой связи следователи изымают по местам обысков документы, касающиеся лечения Марадоны.


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Отмечается, что после операции за спортсменом должен был вести наблюдение медперсонал, в том числе по проблемам употребления психоактивных веществ.

Также возле бывшего футболиста должны были дежурить невролог, клиницист и «скорая помощь».

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