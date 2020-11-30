В дом лечащего врача Марадоны нагрянули с обыском
Аргентинский суд постановил провести обыск в доме и клинике доктора Леопольдо Луке, который занимался лечением известного футболиста Диего Марадоны, сообщает «Радио Sputnik».
Аргентинский суд постановил провести обыск в доме и клинике доктора Леопольдо Луке, который занимался лечением известного футболиста Диего Марадоны, сообщает «Радио Sputnik».
О смерти 60-летнего футболиста от сердечного приступа стало известно вечером 25 ноября.
Прокуратура подозревает, что
Отмечается, что после операции за спортсменом должен был вести наблюдение медперсонал, в том числе по проблемам употребления психоактивных веществ.
Также возле бывшего футболиста должны были дежурить невролог, клиницист и «скорая помощь».