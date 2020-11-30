В дом лечащего врача Марадоны нагрянули с обыском

О смерти 60-летнего футболиста от сердечного приступа стало известно вечером 25 ноября. Экс-футболист скончался в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса.

Прокуратура подозревает, что экс-спортсмена лишили необходимой помощи после операции на головном мозге. В этой связи следователи изымают по местам обысков документы, касающиеся лечения Марадоны.



Врача Марадоны заподозрили в убийстве футболиста Ruptly

Отмечается, что после операции за спортсменом должен был вести наблюдение медперсонал, в том числе по проблемам употребления психоактивных веществ.