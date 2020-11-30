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15:08 (мск), источник: Vesti.kz

Ушел из жизни экс-футболист КПЛ и тренер Александр Шатских

Он является воспитанником талдыкорганского футбола.

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На 47-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный в прошлом футболист Александр Шатских, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Тараз

Воспитанник талдыкорганского футбол в бытность футболиста выступал за «Жетысу», новосибирский «Чкаловец», «Кайрат» — ЦСКА, «Есиль-Богатырь», «Мегаспорт», столичные «Женис» и «Локомотив». В премьер-лиге Казахстана сыграл 272 матча, забил 96 мячей.

В качестве тренера работал в «Локомотиве», «Жетысу», «Кайрате».

Был главным тренером «Кайрат А». В прошлом сезоне работал в «Таразе». Также трудился в техническом центре КФФ.

Редакция Vesti.kz выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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