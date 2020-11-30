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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Адвокат обвиняемой медсестры рассказал обстоятельства смерти Марадоны

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя — РИА Новости. Диего Марадона за неделю до смерти упал и ударился головой, однако никаких исследований ему проведено не было, сообщил телеканалу TN Родольфо Баке, адвокат медсестры Даяны Гиселы Мадрид, в отношении которой ведется расследование.

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Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Ранее сообщалось, что его врача Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не вынесена. Также расследование ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7:30 Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.

«Марадона в среду (18 ноября), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — сказал Родольфо Баке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Незадолго до смерти Марадона перенес операцию на мозге.

Также, по заявлению юриста, Марадоне не оказывалось должного внимания проблемам с сердцем журналиста.

«Медбрат в ночную смену измерил его давление. За день до смерти артериальное давление Диего Марадоны было 130−100 и пульс достигал 115. Для пациента-сердечника граница — это 80. То, что произошло, можно было предвидеть», — сказал адвокат.

«Они забыли о сердце Марадоны», — добавил Баке.

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