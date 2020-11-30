Адвокат обвиняемой медсестры рассказал обстоятельства смерти Марадоны

Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Ранее сообщалось, что его врача Леопольдо Луке обвинили в непредумышленном убийстве футболиста, но мера пресечения в отношении него пока не вынесена. Также расследование ведется в отношении медсестры Даяны Гиселы Мадрид, которая соврала на допросе о том, что она слышала, как в 7:30 Марадона шевелился у себя в комнате. Выясняется, заходила ли она проверять футболиста и дала ли все необходимые лекарства.
«Марадона в среду (18 ноября), за неделю до смерти, упал и ударился головой. Но его не отвезли в больницу, не сделали томографию. Никто его никуда не отвез», — сказал Родольфо Баке.
Незадолго до смерти Марадона перенес операцию на мозге.
Также, по заявлению юриста, Марадоне не оказывалось должного внимания проблемам с сердцем журналиста.
«Медбрат в ночную смену измерил его давление. За день до смерти артериальное давление Диего Марадоны было 130−100 и пульс достигал 115. Для
«Они забыли о сердце Марадоны», — добавил Баке.