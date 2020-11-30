«Очень странное решение рефери». Российский арбитр разобрал эпизод с пенальти в матче за последнюю путевку в еврокубки от РК
Это решение оставило «Ордабасы» за бортом.
Это решение оставило «Ордабасы» за бортом.
Бывший судья российской
«Очень странное решение рефери. На мой взгляд, нарушает правила игрок в оранжевой форме. Зеленый смотрит на мяч, играет в него, выпрыгивая с места. Его руки в естественном для прыжка положении. Никакого движения в сторону игрока в оранжевом он не делает. Игрок в оранжевой форме, выпрыгивая, не играет в мяч, а играет в соперника. Его действия можно характеризовать как толчок. Верное решение — штрафной удар в пользу обороняющийся команды без показа карточки», — отметил Обломов, который также является автором
Победа позволила «Шахтеру» занять четвертое место в КПЛ-2020 и впервые с 2014 году выйти в еврокубки.