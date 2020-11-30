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16:37 (мск), источник: Sports.Ru

«Буде-Глимт» — уникальный чемпион: тащит русский вратарь, за психологию отвечает бывший военный летчик, Холанд смотрит все матчи

Норвежская сказка.

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Триумф «Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии — абсолютная фантастика. С десятым бюджетом в скромной скандинавской лиге «Буде» стал самым северным чемпионом в истории футбола (команда базируется выше Полярного круга).

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Путь «Буде» — не автобус с идеальной защитой и вымученные победы с единственным голом в концовке. Они уничтожили соперников. Никогда в Норвегии не было такого сильного чемпиона.

● После 26 туров «Буде» набрал 71 очко из 78 возможных. Клуб уже побил рекорд по набранным очкам за сезон.

● 13 побед в 13 домашних матчах.

● 90 забитых голов. В среднем за матч — 3,5. Есть победы 7:0, 6:0 и трижды 6:1.

Половина состава — либо ребята из академии, либо родом с севера Норвегии. Ни одного игрока старше 29 лет. Основной вратарь — 25-летний россиянин Никита Хайкин.

Вице-капитан хотел уйти из клуба, капитан — из футбола. Все исправил летчик, воевавший в Афганистане и Ливии

«Я постоянно чувствовал злобу и агрессию, обвинял в ошибках всех, кроме себя», — признавался 23-летний опорник «Буде» Патрик Берг. Он не просто воспитанник клуба, но и представитель четвертого поколения династии: за команду играл его отец Орьян (сейчас — спортивный директор «Буде»), дяди Арильд и Рунар, дедушка Харальд и прадедушка Кнут. Удивительная история, в которой молодой Патрик видел одни минусы и боялся, что затухнет на фоне легендарных родственников.

Но именно он стал первым Бергом, выигравшим с родным клубом чемпионат Норвегии.

У капитана Ульрика Салтнеса проблемы были еще глубже. Несколько лет назад он думал о завершении карьеры — не чувствовал, что наслаждается футболом, перед матчами мучился от спазмов в желудке и с трудом справлялся с постоянными приступами тошноты. Тяжело переживал ошибки на поле и ломался под психологическим давлением.

Уже после чемпионства капитан рассуждал: «Почти у каждого в команде есть история, как он только чудом не ушел из футбола. Кто-то — из-за слабого прогресса, кто-то — из-за травмы. Многие о них даже никогда не расскажут».

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С 2017 года в клубе работает Бьорн Маннсверк (официальная должность — ментальный тренер). У Бьорна нулевое футбольное прошлое, он служил летчиком в военно-воздушных силах Норвегии, участвовал в боевых действиях на территории Афганистана и Ливии.

Команда
Буде-Глимт

Как он появился в команде? В Буде базируются установки НАТО, военно-воздушная база и норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS. Во время холодной войны Буде был важным стратегическим пунктом из-за близости к СССР. У города печальная военная история — большая часть была разрушена нападением Люфтваффе в 1940 году. От последствий войны город оправлялся 20 лет.

Так что для Маннсверка место не чужое. Бьорн пришел в команду второго дивизиона, а теперь — один из творцов исторического успеха. Первое время экс-летчик называл футбол скучным, но чем сильнее развивается клуб, тем больше Маннсверк увлекается игрой.

У ментального тренера два ключевых принципа работы. Во-первых, никакого принуждения. Кто не хочет заниматься психологией — не занимается. Во-вторых, он не воспринимает себя сотрудником клуба. Его задача — помочь футболистам с решением психологических проблем, а не создать идеальных спортсменов, запрограммированных на успех.

Методика Маннсверка состоит из еженедельных приемов футболистов тет-а-тет в течение 30 минут и групповых занятий с домашними заданиями, где игроки выплескивают эмоции и обсуждают волнующие темы. Перед тренировками — медитация. Еще одна фишка, внедренная Маннсверком, — экспресс-собрания в кругу после пропущенного мяча: «Это только пожелание. Если футболисты чувствуют нужду в общем сборе, они это делают».

Важнейший тезис — уровень игры значимее результатов. Бьорн объясняет: «Фокус на результатах приносит много стресса. Анализ уровня игры — это творческий и полезный процесс».

Уникальный подход Маннсверка дает результат. Патрик Берг говорил: «Мы открыто обсуждаем с Бьорном любые вопросы, разговариваем на такие темы, которые в других клубах восприняли бы как слабость характера». А Салтнес согласен с главной идеей ментального наставника: «Перед сезоном у нас не было никаких амбиций, никакой конкретной цели. Мы просто хотели показывать высокий уровень игры».

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Север Норвегии постоянно притесняли (и не только в футболе). «Буде» ответил прекрасной системой управления

Буде — это самая северная точка в норвежской железнодорожной системе. Для Норвегии тут заканчиваются дороги. Для жителей Буде, конечно, здесь они только начинаются.

Представьте, каково жителям Тромсе и болельщикам одноименного клуба, исторически главного соперника «Буде» — они находятся в 563 километрах севернее точки, которую остальная Норвегия называет концом страны.

«До 1971 года северные клубы не допускались до норвежского топ-дивизиона. Считалось, что мы слишком слабы для конкуренции с южными командами, — рассказывал Орьян Берг. — Наш футбол называли примитивным. Это выходило за рамки спорта. Люди с юга думали, что на севере живут либо рыбаки, либо фермеры. Многие до сих пор уверены в этом. Я видел в Осло рекламу квартир с надписью “только не людям с севера”».

В 1975-м «Буде» выиграл Кубок Норвегии, свой первый трофей в истории. Это не только ударило по самомнению южан, но и утвердило развитие футбола на севере. Рекордсмен клуба по сыгранным матчам Рунар Берг уверен: «Кубок определил уникальность северного футбола. В 1975-м футбол обогнал по популярности лыжный спорт».

Арильд Берг, брат Рунара и Орьяна, не дожил всего несколько месяцев до исторического чемпионства — он умер в 43 года из-за продолжительной болезни. Арильд застал строительство команды: развитие академии и новый менеджмент.

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«Буде» арендовал Сондре Фета, лавочника из Второй лиги. Сейчас он один из лучших игроков главного чемпионата. Это феноменальное достижение. Все знали, что у клуба отлично выстроенная система, но таких результатов не ждал никто, — говорит норвежский журналист Симон Педерсен. — Увидеть «Буде» в Лиге чемпионов — это нечто сюрреалистическое. Такое можно было представить только в Football Manager, но даже там тяжело добиться подобного.

В этом огромная заслуга главного тренера Кьетила Кнутсена. Он отлично разбирается во Второй лиге, поэтому скромный «Буде» часто усиляется футболистами, которые ранее не получали шанса в топ-дивизионе. Для Кнутсена важны не уникальные индивидуальные характеристики, а готовность игрока быть частью системы: 4−3−3, владение мячом, мощный прессинг. Отличная физподготовка позволяет «Буде» давить все 90 минут, а четкое следование инструкциям помогает сохранять компактность.

Кнутсен — трудоголик: «Я полностью сосредоточен на работе. Никаких социальных сетей, только вкалывать и пахать. Иногда чувствую себя одиноким, но в этом весь секрет. Если отдаешь даже 98% времени и сил, это недостаточно для успеха».

В «Буде» много англичан с опытом работы в Чемпионшипе и даже АПЛ. Директор академии Грегг Бротон работал в «Норвиче» и «Лутоне», специалист по физподготовке Майк Браун трудился в «Ноттс Каунти» и «Халл Сити». Том Дент отвечает за команду 19 лет, но зимой возглавит клуб второго дивизиона. «Мы уже ищем замену Денту, за неделю получили 400 резюме. Люди хотят попасть в наш клуб», — рассказывал генеральный директор Фроде Томассен.

Орьян Берг — главный хранитель традиций. Спортивный директор видит развитие клуба в талантливых ребятах с севера Норвегии. Один из них, Йенс Петтер Хауге, уже играет в «Милане». Он забил итальянскому клубу в квалификации ЛЕ и вскоре перешел в него за 5 млн евро — бешеные для «Буде» деньги. «У Йенса нет предела развития. Я горд его трансфером. Это новый шаг для норвежского футбола, — анализирует Орьян Берг, знавший Хауге еще 12-летним мальчишкой. — Игра с “Миланом” стала первым футбольным матчем, который я пересматривал. Мы не отказались от нашего стиля и давили великий клуб на “Сан-Сиро”. Это невероятно!».

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Никита Хайкин прошел через молодежки «Челси», «Портсмута» и «Рединга» (везде — русские владельцы). Обещал закончить карьеру, если не возьмут в «Буде»

«Абрамович стоял и наблюдал за мной. Я в шоке был. Никак не мог ожидать такого. Ко мне он не подошел — я в ступор от его прихода впал, мне самому надо было подойти и что-то сказать», — вспоминает Хайкин в интервью «Спорт-Экспрессу» о пребывании в «Челси» в 15 лет.

Дальше были «Портсмут» Владимира Антонова и «Рединг» Антона Зингаревича. Позднее Хайкин пробовался в испанской «Марбелье», которая принадлежит Александру Гринбергу. Везде были бюрократические проблемы — то из-за российского паспорта, то из-за отсутствия рабочей визы.

Отец Никиты — бизнесмен Илья Хайкин, экс-председатель совета директоров «Внешагробанка». В 2007 году мужчину объявили в международный розыск, в 2013-м он подлежал экстрадиции из Испании в Россию, однако защита успешно обжаловала решение Верховного суда. Илья Хайкин подозревался в создании организованного преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье.

«Я же не мог связаться с Абрамовичем: “Роман Аркадьевич, а возьмете меня туда-то?” Нет. Я приходил и проявлял себя. И все», — объяснял Никита пребывание в клубах с российскими владельцами.

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После Англии он неудачно съездил в португальский «Насьонал», вернулся в Россию, попав в «Мордовию» Семина (тренер высоко отзывается о вратаре), посидел под Беленовым в «Кубани» и выиграл Кубок Израиля. До «Буде» полгода искал команду и провалил просмотр в норвежском клубе Второй лиги. «Не буду скрывать: “Буде-Глимт” был моим последним шансом. Я даже дал себе слово — если и тут не получится, придется заканчивать с футболом», — признавался Хайкин.

На севере все получилось. Никита отлично сыграл в товарищеском матче, получил однолетний контракт и стал вторым голкипером. После второго места в сезоне-2019 основной вратарь Рикардо уехал в турецкий «Анкарагюджю», а Хайкин всю предсезонку провел единственным голкипером в клубе. Под конец ТО «Буде» подписал голландца Джошуа Смитса.

Вышла настоящая дуэль. Хайкин начал с трех побед, но сел в запас на следующие десять игр. Смитс не пропустил только в двух матчах. Никита вернулся и с середины августа стал неоспоримым первым номером. Он видит в норвежской лиге мощную школу: «Игрок взял мяч, обвел двоих, на третьем запнулся — и пошла контратака. Во многих странах ему здорово напихают, а в Норвегии скажут: «Молодец, что попробовал». Хайкин счастлив в «Буде»: «Мы четко понимаем командные взаимодействия, играем в реально хороший футбол, много забиваем. Хорошо выходим из обороны в атаку. Я тоже, думаю, хорошо подхожу для этой системы благодаря неплохой игре ногами».

Никита полностью сосредоточен на прогрессе. Норвежский чемпионат хорош для развития голкиперов — вертикальный футбол обязывает быть в тонусе весь матч, а огромное количество стандартов прокачивает игру на выходах. Помогают местные реалии: «Тут скучновато, не буду врать. Но именно из-за того, что нам с ребятами здесь скучно, мы больше фокусируемся на футболе, восстановлении, физподготовке. Не бежим со стадиона после тренировок».

***

«Буде» уникально отпразднует чемпионство: над городом уже пролетели парадные истребители, а Арктический Филармонический Оркестр скоро запишет специальную версию песни, посвященной северу Норвегии (ее поют на каждом домашнем матче клуба). Местные пивовары тоже поддержат «Буде» и выпустят лагер с уникальным дизайном.

«Я уверен, мы точно не сохраним состав. Мы готовы расстаться с лучшими игроками. Им всего 21−22 года, а они уже лучшие в нашей стране. Это волшебство. Мы исполнили мечту многих ребят с севера Норвегии», — говорил счастливый Орьян Берг.

А Патрик Берг после возвращения из сборной в интервью с гордостью рассказывал: «Холанд и Эдегор редко смотрят наш чемпионат. Но матчи “Буде” смотрят постоянно».

Артем Денисов

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