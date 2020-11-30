«Буде-Глимт» — уникальный чемпион: тащит русский вратарь, за психологию отвечает бывший военный летчик, Холанд смотрит все матчи
Норвежская сказка.
Норвежская сказка.
Триумф «Буде-Глимт» в чемпионате Норвегии — абсолютная фантастика. С десятым бюджетом в скромной скандинавской лиге «Буде» стал самым северным чемпионом в истории футбола (команда базируется выше Полярного круга).
Путь «Буде» — не автобус с идеальной защитой и вымученные победы с единственным голом в концовке. Они уничтожили соперников. Никогда в Норвегии не было такого сильного чемпиона.
● После 26 туров «Буде» набрал 71 очко из 78 возможных. Клуб уже побил рекорд по набранным очкам за сезон.
● 13 побед в 13 домашних матчах.
● 90 забитых голов. В среднем за матч — 3,5. Есть победы 7:0, 6:0 и трижды 6:1.
Половина состава — либо ребята из академии, либо родом с севера Норвегии. Ни одного игрока старше 29 лет. Основной вратарь — 25-летний россиянин Никита Хайкин.
«Я постоянно чувствовал злобу и агрессию, обвинял в ошибках всех, кроме себя», — признавался 23-летний опорник «Буде» Патрик Берг. Он не просто воспитанник клуба, но и представитель четвертого поколения династии: за команду играл его отец Орьян (сейчас — спортивный директор «Буде»), дяди Арильд и Рунар, дедушка Харальд и прадедушка Кнут. Удивительная история, в которой молодой Патрик видел одни минусы и боялся, что затухнет на фоне легендарных родственников.
Но именно он стал первым Бергом, выигравшим с родным клубом чемпионат Норвегии.
Уже после чемпионства капитан рассуждал: «Почти у каждого в команде есть история, как он только чудом не ушел из футбола.
С 2017 года в клубе работает Бьорн Маннсверк (официальная должность — ментальный тренер). У Бьорна нулевое футбольное прошлое, он служил летчиком в
Как он появился в команде? В Буде базируются установки НАТО,
Так что для Маннсверка место не чужое. Бьорн пришел в команду второго дивизиона, а теперь — один из творцов исторического успеха. Первое время
У ментального тренера два ключевых принципа работы.
Важнейший тезис — уровень игры значимее результатов. Бьорн объясняет: «Фокус на результатах приносит много стресса. Анализ уровня игры — это творческий и полезный процесс».
Уникальный подход Маннсверка дает результат. Патрик Берг говорил: «Мы открыто обсуждаем с Бьорном любые вопросы, разговариваем на такие темы, которые в других клубах восприняли бы как слабость характера». А Салтнес согласен с главной идеей ментального наставника: «Перед сезоном у нас не было никаких амбиций, никакой конкретной цели. Мы просто хотели показывать высокий уровень игры».
Буде — это самая северная точка в норвежской железнодорожной системе. Для Норвегии тут заканчиваются дороги. Для жителей Буде, конечно, здесь они только начинаются.
Представьте, каково жителям Тромсе и болельщикам одноименного клуба, исторически главного соперника «Буде» — они находятся в 563 километрах севернее точки, которую остальная Норвегия называет концом страны.
«До 1971 года северные клубы не допускались до норвежского
Арильд Берг, брат Рунара и Орьяна, не дожил всего несколько месяцев до исторического чемпионства — он умер в 43 года
«Буде» арендовал Сондре Фета, лавочника из Второй лиги. Сейчас он один из лучших игроков главного чемпионата. Это феноменальное достижение. Все знали, что у клуба отлично выстроенная система, но таких результатов не ждал никто, — говорит норвежский журналист Симон Педерсен. — Увидеть «Буде» в Лиге чемпионов — это нечто сюрреалистическое. Такое можно было представить только в Football Manager, но даже там тяжело добиться подобного.
В этом огромная заслуга главного тренера Кьетила Кнутсена. Он отлично разбирается во Второй лиге, поэтому скромный «Буде» часто усиляется футболистами, которые ранее не получали шанса в
Кнутсен — трудоголик: «Я полностью сосредоточен на работе. Никаких социальных сетей, только вкалывать и пахать. Иногда чувствую себя одиноким, но в этом весь секрет. Если отдаешь даже 98% времени и сил, это недостаточно для успеха».
Орьян Берг — главный хранитель традиций. Спортивный директор видит развитие клуба в талантливых ребятах с севера Норвегии. Один из них, Йенс Петтер Хауге, уже играет в «Милане». Он забил итальянскому клубу в квалификации ЛЕ и вскоре перешел в него за 5 млн евро — бешеные для «Буде» деньги. «У Йенса нет предела развития. Я горд его трансфером. Это новый шаг для норвежского футбола, — анализирует Орьян Берг, знавший Хауге еще 12-летним мальчишкой. — Игра с “Миланом” стала первым футбольным матчем, который я пересматривал. Мы не отказались от нашего стиля и давили великий клуб на “Сан-Сиро”. Это невероятно!».
«Абрамович стоял и наблюдал за мной. Я в шоке был. Никак не мог ожидать такого. Ко мне он не подошел — я в ступор от его прихода впал, мне самому надо было подойти и
Дальше были «Портсмут» Владимира Антонова и «Рединг» Антона Зингаревича. Позднее Хайкин пробовался в испанской «Марбелье», которая принадлежит Александру Гринбергу. Везде были бюрократические проблемы — то
Отец Никиты — бизнесмен Илья Хайкин,
«Я же не мог связаться с Абрамовичем: “Роман Аркадьевич, а возьмете меня
После Англии он неудачно съездил в португальский «Насьонал», вернулся в Россию, попав в «Мордовию» Семина (тренер высоко отзывается о вратаре), посидел под Беленовым в «Кубани» и выиграл Кубок Израиля. До «Буде» полгода искал команду и провалил просмотр в норвежском клубе Второй лиги. «Не буду скрывать: “Буде-Глимт” был моим последним шансом. Я даже дал себе слово — если и тут не получится, придется заканчивать с футболом», — признавался Хайкин.
На севере все получилось. Никита отлично сыграл в товарищеском матче, получил однолетний контракт и стал вторым голкипером. После второго места в сезоне-2019 основной вратарь Рикардо уехал в турецкий «Анкарагюджю», а Хайкин всю предсезонку провел единственным голкипером в клубе. Под конец ТО «Буде» подписал голландца Джошуа Смитса.
Вышла настоящая дуэль. Хайкин начал с трех побед, но сел в запас на следующие десять игр. Смитс не пропустил только в двух матчах. Никита вернулся и с середины августа стал неоспоримым первым номером. Он видит в норвежской лиге мощную школу: «Игрок взял мяч, обвел двоих, на третьем запнулся — и пошла контратака. Во многих странах ему здорово напихают, а в Норвегии скажут: «Молодец, что попробовал». Хайкин счастлив в «Буде»: «Мы четко понимаем командные взаимодействия, играем в реально хороший футбол, много забиваем. Хорошо выходим из обороны в атаку. Я тоже, думаю, хорошо подхожу для этой системы благодаря неплохой игре ногами».
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«Буде» уникально отпразднует чемпионство: над городом уже пролетели парадные истребители, а Арктический Филармонический Оркестр скоро запишет специальную версию песни, посвященной северу Норвегии (ее поют на каждом домашнем матче клуба). Местные пивовары тоже поддержат «Буде» и выпустят лагер с уникальным дизайном.
«Я уверен, мы точно не сохраним состав. Мы готовы расстаться с лучшими игроками. Им всего 21−22 года, а они уже лучшие в нашей стране. Это волшебство. Мы исполнили мечту многих ребят с севера Норвегии», — говорил счастливый Орьян Берг.
А Патрик Берг после возвращения из сборной в интервью с гордостью рассказывал: «Холанд и Эдегор редко смотрят наш чемпионат. Но матчи “Буде” смотрят постоянно».
Артем Денисов