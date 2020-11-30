Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Парма
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
29.11
Реал Сосьедад
Вильярреал
11
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
16:50 (мск), источник: ТАСС

Адвокат Марадоны заступился за врача экс-футболиста, обвиняемого по делу о его смерти

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Врач бывшего игрока сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны Леопольдо Луке хорошо заботился о бывшем спортсмене и не несет ответственность за его смерть. Такое мнение выразил в понедельник адвокат Марадоны Матиас Морла, которые ранее заявил, что будет добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Я понимаю и согласен с работой, которую делает прокуратура, но только я, доктор Луке, знаю, сколько ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился, как ты всегда был рядом и как он тебя любил», — написал он в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Морла добавил, что «не оставит [Луке] одного». «Правда всегда восторжествует», — написал адвокат.

Ранее Морла заявил, что намерен добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента из-за подозрений в неоказании ему медицинской помощи вовремя и должным образом. Прокуратура начала расследование и выдвинула в отношении Луке обвинения в непредумышленном убийстве на основании показаний дочерей Марадоны. В доме и офисе врача был проведен обыск. Луке отрицает ответственность за смерть Марадоны.

Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Читайте также
 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Крест Слуцкого. Почему от работы с «Рубином» зависит его карьера
Тихонов призвал Губерниева прекратить «смешивать его с грязью»
Женщина впервые назначена главным судьей на матче Лиги чемпионов
Трехкратный чемпион ОИ Клебо отказался от участия в Кубке мира
У футболиста АПЛ диагностирован перелом костей черепа
Россиянин будет видеоассистентом судьи на матче «Барселоны» в ЛЧ
Д. Комбаров: «Спартак» - народная команда, великий и могучий
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь