Адвокат Марадоны заступился за врача экс-футболиста, обвиняемого по делу о его смерти

«Я понимаю и согласен с работой, которую делает прокуратура, но только я, доктор Луке, знаю, сколько ты сделал для здоровья Диего, как ты о нем заботился, как ты всегда был рядом и как он тебя любил», — написал он в Twitter.
Морла добавил, что «не оставит [Луке] одного». «Правда всегда восторжествует», — написал адвокат.
Ранее Морла заявил, что намерен добиваться выяснения обстоятельств смерти своего клиента
Марадона умер 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.