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17:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» потерпел поражение в последнем матче чемпионского сезона КПЛ

Команда Шпилевского встречалась с «Таразом».

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Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Тараза» в матче 22-го тура премьер-лиги, который стал заключительным в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника подопечных Алексея Шпилевского. Автором гола на 62-й минуте стал Аюб Бацуев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что алматинский клуб играл не основным составом. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, «Кайрат» в нынешнем сезоне впервые за 16 лет выиграл «золото», причем сделал это досрочно — по итогам 17-го тура. Обладатели призовых и еврокубковых мест также уже определены.

В параллельном матче «Жетысу» со счетом 3:0 обыграл «Каспий». Голами отметились Айбар Жаксылыков (`23, `58) и Вадим Побудей (`33).

Это были последние матчи в КПЛ-2020.

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