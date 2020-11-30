«Кайрат» потерпел поражение в последнем матче чемпионского сезона КПЛ
Команда Шпилевского встречалась с «Таразом».
Команда Шпилевского встречалась с «Таразом».
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Тараза» в матче 22-го тура
Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника подопечных Алексея Шпилевского. Автором гола на 62-й минуте стал Аюб Бацуев.
Стоит отметить, что алматинский клуб играл не основным составом. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.
Напомним, «Кайрат» в нынешнем сезоне впервые за 16 лет выиграл «золото», причем сделал это досрочно — по итогам 17-го тура. Обладатели призовых и еврокубковых мест также уже определены.
В параллельном матче «Жетысу» со счетом 3:0 обыграл «Каспий». Голами отметились Айбар Жаксылыков (`23, `58) и Вадим Побудей (`33).
Это были последние матчи в КПЛ-2020.