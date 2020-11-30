«Кайрат» потерпел поражение в последнем матче чемпионского сезона КПЛ

Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от «Тараза» в матче 22-го тура премьер-лиги, который стал заключительным в этом сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы на стадионе «Жас Кыран» и завершилась со счетом 1:0 в пользу соперника подопечных Алексея Шпилевского. Автором гола на 62-й минуте стал Аюб Бацуев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/om6I3ugWUh8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что алматинский клуб играл не основным составом. Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, «Кайрат» в нынешнем сезоне впервые за 16 лет выиграл «золото», причем сделал это досрочно — по итогам 17-го тура. Обладатели призовых и еврокубковых мест также уже определены.

В параллельном матче «Жетысу» со счетом 3:0 обыграл «Каспий». Голами отметились Айбар Жаксылыков (`23, `58) и Вадим Побудей (`33).