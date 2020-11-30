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18:48 (мск), источник: Sport24

Киммих возобновил тренировки после операции на мениске

30 ноября полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих возобновил тренировки. Пока игрок занимается по индивидуальной программе — в понедельник он выполнял беговые упражнения. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

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25-летний футболист травмировался в начале ноября в матче против дортмундской «Боруссии». После игры хавбек перенес операцию на мениске правого коленного сустава.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 Киммих успел провести за «Баварию» 11 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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