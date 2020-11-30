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19:08 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселону» накажут за жест Месси в память о Марадоне

«Барселону» накажут за поступок форварда команды Лионеля Месси, почтившего память бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает AS.

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Каталонский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере трех тысяч евро за то, что нападающий во время матча снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». За этот клуб играли и Месси, и Марадона, таким образом форвард хотел почтить память соотечественника.

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Действия Месси нарушают регламент испанской Ла Лиги. Правила запрещают игрокам демонстрировать какие-либо надписи, изображения или слоганы вне зависимости от преследуемой цели.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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