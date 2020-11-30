«Барселону» накажут за жест Месси в память о Марадоне
«Барселону» накажут за поступок форварда команды Лионеля Месси, почтившего память бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает AS.
«Барселону» накажут за поступок форварда команды Лионеля Месси, почтившего память бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает AS.
Каталонский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере трех тысяч евро за то, что нападающий во время матча снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». За этот клуб играли и Месси, и Марадона, таким образом форвард хотел почтить память соотечественника.
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Диего Марадона известен выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.