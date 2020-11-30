«Барселону» накажут за жест Месси в память о Марадоне

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Каталонский клуб будет вынужден заплатить штраф в размере трех тысяч евро за то, что нападающий во время матча снял футболку, продемонстрировав надетую под игровую форму майку аргентинской команды «Ньюэллс Олд Бойз». За этот клуб играли и Месси, и Марадона, таким образом форвард хотел почтить память соотечественника.

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Действия Месси нарушают регламент испанской Ла Лиги. Правила запрещают игрокам демонстрировать какие-либо надписи, изображения или слоганы вне зависимости от преследуемой цели.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.