Артем Архипов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси

В победном домашнем поединке с «Минском» (4:2) 23-летний нападающий оформил голевой дубль: сначала при счете 1:2 он сравнял результат, в самой концовке забил четвертый мяч «Шахтера». В итоге солигорская команда заняла первое место и во второй раз стала чемпионом Беларуси.
Итоговая таблица 30-го национального первенства: «Шахтер» — 59 очков, БАТЭ (Борисов) — 58, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 56, «Динамо» (Брест) — 54, «Неман» (Гродно) — 53, «Динамо» (Минск) — 52, «Ислочь» (Минский район) — 45, «Рух» (Брест) — 44, «Славия» (Мозырь) — 39, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 38, «Витебск» — 36, «Городея» — 31, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.
Высшую лигу покидают «Белшина» и «Смолевичи», которых в следующем сезоне заменят две лучших команды первой лиги — речицкий «Спутник» и «Гомель». Футболисты «Слуцка» и минские «Крумкачы» 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.