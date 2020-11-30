Артем Архипов признан лучшим игроком 30-го тура чемпионата Беларуси

В победном домашнем поединке с «Минском» (4:2) 23-летний нападающий оформил голевой дубль: сначала при счете 1:2 он сравнял результат, в самой концовке забил четвертый мяч «Шахтера». В итоге солигорская команда заняла первое место и во второй раз стала чемпионом Беларуси.