Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Локомотив
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия М
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Мидтьюлланн
Футбол. Зарубежный
30.11
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
21
Футбол. Зарубежный
30.11
Бетис
Эйбар
02
Футбол. Зарубежный
30.11
Дженоа
Парма
12
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
21Мир прощается с Диего Марадоной
10:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после вспышки коронавируса в клубе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после нескольких положительных тестов на коронавирус у футболистов команды, сообщает Би-би-си.

Наверх
Источник: AFP 2020

На прошедшей неделе три футболиста «Ньюкасла» и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19.

В понедельник база «Ньюкасла» была закрыта, и на данный момент клуб не подтвердил, состоится ли тренировка во вторник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ближайший матч «Ньюкасл» проведет 4 декабря на выезде с «Астон Виллой» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.

 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
У «Локо» есть шансы, «Зенит» и «Краснодар» могут вылететь завтра
Элдор Шомуродов забил первый гол в чемпионате Италии (видео)
Еще один пилот из России дебютирует в Формуле-1 в 2021 году
Тайсон пожелал проводить бои каждые два месяца
Соперницы на финише уронили российскую лыжницу. Кто виноват?
Россиянин будет видеоассистентом судьи на матче «Барселоны» в ЛЧ
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ротором»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь