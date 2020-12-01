«Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после вспышки коронавируса в клубе
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после нескольких положительных тестов на коронавирус у футболистов команды, сообщает
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после нескольких положительных тестов на коронавирус у футболистов команды, сообщает
На прошедшей неделе три футболиста «Ньюкасла» и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19.
В понедельник база «Ньюкасла» была закрыта, и на данный момент клуб не подтвердил, состоится ли тренировка во вторник.
Ближайший матч «Ньюкасл» проведет 4 декабря на выезде с «Астон Виллой» в рамках 11-го тура чемпионата Англии.