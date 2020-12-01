«Ньюкасл» закрыл тренировочную базу после вспышки коронавируса в клубе

На прошедшей неделе три футболиста «Ньюкасла» и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19.

В понедельник база «Ньюкасла» была закрыта, и на данный момент клуб не подтвердил, состоится ли тренировка во вторник.

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