«Астана» могла опуститься ниже третьего места. Младенов — о конкуренции в КПЛ, сезоне в «Кайсаре» и своем будущем
Также высказался о тренерах в Казахстане.
Также высказался о тренерах в Казахстане.
Болгарский тренер Стойчо Младенов подвел итоги своей работы в «Кайсаре», отметил развитие казахстанского футбола и перспективных тренеров
— Сезон в Казахстане закончился. Какие выводы?
— Казахстанская федерация создала замечательный вариант завершения чемпионата. Все матчи проводились в одном городе, чтобы избежать поездок и заражения. Клубы выбирали отели, базы. Скорее всего, стадионы определялись по жребию. Не все матчи проводились на одном поле. Была последовательность. Отличная организация, за которой следят очень внимательно. Форма чемпионата в Казахстане мне понравилась больше, чем в Болгарии. Было сложно
— «Кайсар» завершил сезон на седьмом месте. Вы довольны результатом?
— Мы очень сильно начали чемпионат, но
— Вы еще не определились со своим будущим?
— Сначала хочу отдохнуть пару недель. Потом я подумаю о возможностях, которые у меня есть. Я не могу сообщить сейчас никаких новостей. Варианты есть, но решение приму после 15 декабря.
— За четыре года успели наладить контакты с
— Самым впечатляющим является знакомство и совместная работа с Крымбеком Кушербаевым. Чрезвычайно честный человек. Его слово было законом. Огромное ему спасибо за возможность работать самостоятельно и без помех.
— Как развивается казахстанский футбол?
— Футбол в Казахстане растет с каждым годом. Жесткая конкуренция помогает улучшить качество игры. Команды из нижней части таблицы могут обыграть лидеров. «Астана» заняла третье место, хотя могла опуститься еще ниже. К такой конкуренции стремится каждая федерация.
— Расскажите о тренерах, работающих в Казахстане.
— Преобладают иностранцы. Но выделяются несколько местных имен, у которых есть современные взгляды и понимание футбола. Они практиковали современный стиль. Назову два имени. Григорий Бабаян был помощником Станимира Стойлова в «Астане». Теперь, будучи наставником в «Тоболе» вместе с Саидом Ибрагимовым, они стали вторыми. Еще до этого он завоевывал чемпионство с «Астаной». Он очень хорошо выступал на европейских турнирах. У этого тренера впереди большое будущее. Могу выделить Андрея Карповича из «Окжепеса». Его команда больше всех пострадала от пандемии. Несмотря на то, что кокшетаусцы вылетели из
Жаль, что у меня не было возможности попрощаться с командой и игроками. Накануне матча мы поменяли билеты. Попрощаться успели только с президентом клуба Сериком Досманбетовым. Он всегда проявлял уважение ко мне и моей команде. Я не прощаюсь с игроками. Надеюсь, что увижу их на турецких сборах.
Я позвонил Марочкину и передал команде свои поздравления и извинения за то, что не буду присутствовать на последней игре. За эти четыре с половиной года я был очень счастлив и доволен своим пребыванием в Казахстане. В Кызылорде я создал стабильность, на которую может опираться следующий тренер. И продолжить — в виде игры, рейтинга, состава. Мы всегда старались быть на уровне с сильнейшими. В прошлом году мы выиграли Кубок Казахстана. В том сезоне у меня была лучшая команда. К сожалению, сразу четыре игрока ушли, и мы не смогли найти им качественные замены. Со всеми расстались в хороших отношениях.