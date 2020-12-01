«Астана» могла опуститься ниже третьего места. Младенов — о конкуренции в КПЛ, сезоне в «Кайсаре» и своем будущем

Болгарский тренер Стойчо Младенов подвел итоги своей работы в «Кайсаре», отметил развитие казахстанского футбола и перспективных тренеров премьер-лиги, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Blitz.bg.

— Сезон в Казахстане закончился. Какие выводы?

— Казахстанская федерация создала замечательный вариант завершения чемпионата. Все матчи проводились в одном городе, чтобы избежать поездок и заражения. Клубы выбирали отели, базы. Скорее всего, стадионы определялись по жребию. Не все матчи проводились на одном поле. Была последовательность. Отличная организация, за которой следят очень внимательно. Форма чемпионата в Казахстане мне понравилась больше, чем в Болгарии. Было сложно из-за пандемии, готовились несколько раз. Решение сыграть 20 туров было положительным. Мы видели честные и правильные матчи. Были неожиданные результаты, рейтинг. «Астана» заняла третье место. Это необычно, учитывая класс команды. Все это говорит о серьезной конкуренции в чемпионате. В условиях пандемии федерации удалось организовать лучший чемпионат для такой ситуации.

— «Кайсар» завершил сезон на седьмом месте. Вы довольны результатом?

— Мы очень сильно начали чемпионат, но из-за вируса произошел большой перерыв. Это нарушило синхронность, и мы лишились нескольких хороших игроков. У нас были очень неплохие моменты в течение сезона. Мы навязывали соперникам свой футбол. Молодое поколение из «Байконура» также качественно провело сезон.

— Вы еще не определились со своим будущим?

— Сначала хочу отдохнуть пару недель. Потом я подумаю о возможностях, которые у меня есть. Я не могу сообщить сейчас никаких новостей. Варианты есть, но решение приму после 15 декабря.

— За четыре года успели наладить контакты с кем-нибудь из Казахстана?

— Самым впечатляющим является знакомство и совместная работа с Крымбеком Кушербаевым. Чрезвычайно честный человек. Его слово было законом. Огромное ему спасибо за возможность работать самостоятельно и без помех.

— Как развивается казахстанский футбол?

— Футбол в Казахстане растет с каждым годом. Жесткая конкуренция помогает улучшить качество игры. Команды из нижней части таблицы могут обыграть лидеров. «Астана» заняла третье место, хотя могла опуститься еще ниже. К такой конкуренции стремится каждая федерация.

— Расскажите о тренерах, работающих в Казахстане.

— Преобладают иностранцы. Но выделяются несколько местных имен, у которых есть современные взгляды и понимание футбола. Они практиковали современный стиль. Назову два имени. Григорий Бабаян был помощником Станимира Стойлова в «Астане». Теперь, будучи наставником в «Тоболе» вместе с Саидом Ибрагимовым, они стали вторыми. Еще до этого он завоевывал чемпионство с «Астаной». Он очень хорошо выступал на европейских турнирах. У этого тренера впереди большое будущее. Могу выделить Андрея Карповича из «Окжепеса». Его команда больше всех пострадала от пандемии. Несмотря на то, что кокшетаусцы вылетели из премьер-лиги, они показывали хороший футбол. Я считаю, что эти два тренера очень выделялись. Нельзя забывать и Шпилевского, ставшего чемпионом с «Кайратом».

Жаль, что у меня не было возможности попрощаться с командой и игроками. Накануне матча мы поменяли билеты. Попрощаться успели только с президентом клуба Сериком Досманбетовым. Он всегда проявлял уважение ко мне и моей команде. Я не прощаюсь с игроками. Надеюсь, что увижу их на турецких сборах.