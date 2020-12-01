Матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» отложен из-за коронавируса

Встреча 11-го тура должна была состояться 4 декабря в Бирмингеме. На прошедшей неделе три футболиста «Ньюкасла» и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В понедельник база «сорок» была закрыта.

«Ньюкасл» подал запрос в премьер-лигу о переносе игры после значительного увеличения количества случаев заражения COVID-19 в клубе. Правление лиги согласилось с тем, что клуб не может тренироваться и безопасно подготовиться к своему матчу в пятницу, — говорится в заявлении.

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