Матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ньюкасл» отложен из-за коронавируса
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Матч чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Ньюкасл Юнайтед» перенесен на более поздний срок
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Матч чемпионата Англии по футболу между «Астон Виллой» и «Ньюкасл Юнайтед» перенесен на более поздний срок
Встреча 11-го тура должна была состояться 4 декабря в Бирмингеме. На прошедшей неделе три футболиста «Ньюкасла» и один сотрудник клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В понедельник база «сорок» была закрыта.
«Ньюкасл» подал запрос в
Отмечается, что на этой неделе все игроки и персонал тренировочной базы «Ньюкасла» будут протестированы повторно.