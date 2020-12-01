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22:51 (мск), источник: Sport24

Роналду опередил Месси в борьбе за награду Golden Foot

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду завоевал награду Golden Foot-2020.

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Источник: AFP 2020

Премия ежегодно вручается футболистам не младше 28 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за приз португалец опередил Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария»), Серхио Рамоса («Реал»), Артуро Видаля («Интер»), Жерара Пике («Барселона»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Неймара («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Кроме того, впервые была вручена награда Golden Foot Prestige — ее получил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли за достижения в карьере.

В прошлом году награду Golden Foot завоевал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

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