Роналду опередил Месси в борьбе за награду Golden Foot

Премия ежегодно вручается футболистам не младше 28 лет за вклад в развитие футбола.

В борьбе за приз португалец опередил Лионеля Месси («Барселона»), Роберта Левандовски («Бавария»), Серхио Рамоса («Реал»), Артуро Видаля («Интер»), Жерара Пике («Барселона»), Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Неймара («ПСЖ»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити») и Джорджо Кьеллини («Ювентус»).

Кроме того, впервые была вручена награда Golden Foot Prestige — ее получил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли за достижения в карьере.