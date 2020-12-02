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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Армении покинул участника еврокубков от Казахстана

В семи матчах он пропустил восемь голов.

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34-летний голкипер сборной Армении Давид Юрченко покинул карагандинский «Шахтер», сообщает Sport24.ru.

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«У меня закончился контракт с “Шахтером”, и на данный момент я свободный агент. Пока насчет будущего нет конкретики. Возможно, вернусь в Россию. Посмотрим, как сложится», — сказал Юрченко.

В прошедшем сезоне Юрченко провел за «Шахтер» семь матчей и пропустил восемь голов. Последний раз вратарь появлялся на поле в матче десятого тура премьер-лиги против «Жетысу» (2:3).

Юрченко в этом году дебютировал за сборную Армении, в составе которой провел шесть игр.

«Шахтер» по итогам сезона занял четвертое место в КПЛ-2020 и завоевал путевку в еврокубки. Правда, «горняки», как и «Астана» с «Ордабасы», не сыграют в Лиге Европы.

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