Гол Томасова в касание с лета признан лучшим в 21-м туре КПЛ-2020

Гол полузащитника «Астаны» Марина Томасова в ворота «Жетысу» признан лучшим в 21-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Хорватский полузащитник набрал подавляющее число голосов — 57 процентов. Томасов на 61-й минуте матча с «Жетысу» сравнял счет. Он пробил в касание с лета после диагональной передачи в исполнении Дмитрия Шомко. В этой встрече столичный клуб одержал волевую победу и занял итоговое третье место в КПЛ-2020.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYDxBlqXvfI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе место в голосовании занял Абат Аймбетов из «Кайрата» — 18 процентов. Третью и четвертую позиции разделили Арсен Хубулов из «Шахтера» и Елжас Алтынбеков («Кайсар») — по девять процентов. Замкнул топ-5 голосования игрок «Тобола» Роман Муртазаев. Он набрал семь процентов голосов.

Команда Астана

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски («Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;

Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;

Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;

Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;

Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;

Шестой тур. Айбол Абикен («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;

Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;

Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;

Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны»;

Десятый тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;

Одиннадцатый тур. Небойша Косович («Кайрат») — гол в ворота «Окжетпеса»;

Двенадцатый тур. Вагнер Лав («Кайрат») — гол в ворота «Шахтера»;

Тринадцатый тур. Данияр Усенов («Кайрат») — гол в ворота «Жетысу»;

Четырнадцатый тур. Марат Шахметов («Каспий») — гол в ворота «Кайрата»;

Пятнадцатый тур. Элвин Фортес («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;

Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;

Семнадцатый тур. Милан Стоянович («Окжетпес») — гол в ворота «Шахтера»;

Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер («Кайрат») — гол в ворота «Кайсара»;

Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Ордабасы»;

Двадцатый тур. Арман Нусип («Каспий») — гол в ворота «Тараза».