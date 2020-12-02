Гол Томасова в касание с лета признан лучшим в 21-м туре КПЛ-2020
Подведены итоги очередного тура.
Подведены итоги очередного тура.
Гол полузащитника «Астаны» Марина Томасова в ворота «Жетысу» признан лучшим в 21-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в
Хорватский полузащитник набрал подавляющее число голосов — 57 процентов. Томасов на 61-й минуте матча с «Жетысу» сравнял счет. Он пробил в касание с лета после диагональной передачи в исполнении Дмитрия Шомко. В этой встрече столичный клуб одержал волевую победу и занял итоговое третье место в КПЛ-2020.
Второе место в голосовании занял Абат Аймбетов из «Кайрата» — 18 процентов. Третью и четвертую позиции разделили Арсен Хубулов из «Шахтера» и Елжас Алтынбеков («Кайсар») — по девять процентов. Замкнул топ-5 голосования игрок «Тобола» Роман Муртазаев. Он набрал семь процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски («Кайрат») — гол в ворота «Тараза»;
Второй тур. Карлос Фонсека («Иртыш») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Третий тур. Думан Нарзилдаев («Кайсар») — гол в ворота «Тараза»;
Четвертый тур. Серикжан Мужиков («Тобол») — гол в ворота «Астаны»;
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Шестой тур. Айбол Абикен («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Тобола»;
Восьмой тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Астаны»;
Девятый тур. Айдос Таттыбаев («Шахтер») — гол в ворота «Астаны»;
Десятый тур. Жоао Пауло («Ордабасы») — гол в ворота «Кызыл-Жар СК»;
Одиннадцатый тур. Небойша Косович («Кайрат») — гол в ворота «Окжетпеса»;
Двенадцатый тур. Вагнер Лав («Кайрат») — гол в ворота «Шахтера»;
Тринадцатый тур. Данияр Усенов («Кайрат») — гол в ворота «Жетысу»;
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов («Каспий») — гол в ворота «Кайрата»;
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес («Кайсар») — гол в ворота «Жетысу»;
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов («Кайрат») — гол в ворота «Астаны»;
Семнадцатый тур. Милан Стоянович («Окжетпес») — гол в ворота «Шахтера»;
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер («Кайрат») — гол в ворота «Кайсара»;
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген («Кайсар») — гол в ворота «Ордабасы»;
Двадцатый тур. Арман Нусип («Каспий») — гол в ворота «Тараза».
Напомним, «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» досрочно стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а «Астана» завоевала бронзовые медали. Награды этого достоинства — дебютные в истории столичного клуба. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет «Шахтер». Клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года.