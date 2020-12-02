«Шахтер» вернулся в еврокубки: первым из Казахстана дошел до группы, но теперь остался за бортом ЛЕ

«Шахтер» впервые с 2014 года выступит в еврокубках. «Горняки» добились этого права на последних минутах, сместив с четвертого места КПЛ-2020 «Ордабасы». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как карагандинцы в последний раз провели еврокампанию.

Кажется, что «Шахтер», вопреки логике, ворвался в еврокубковую зону, вытеснив оттуда завсегдатая международных турниров последних лет «Ордабасы», который за последние шесть лет пять раз представлял Казахстан в Лиге Европы. Скромные задачи, которые ставились в текущем сезоне перед карагандинцами, вроде подтверждают это.

Напомним, «горняки», которых вряд ли кто перед чемпионатом-2020 серьезно причислял к соискателям на высокие места, должны были сохранить прописку в КПЛ. Впрочем, подопечные Константина Горовенко выверенно и методично выполнили свой план. Еще при Вячеславе Грозном «Шахтер» был первым клубом, обыгравшим в текущем сезоне «Кайрат». Алматинцы, между прочим, так и не сумели победить карагандинцев в КПЛ-2020.

Также «горняки» не проигрывали «Астане»: ничья 1:1 и победа 3:1. Таким образом, из первой тройки «Шахтер» уступил лишь «Тоболу», а в заключительном туре, благодаря победе над костанайцами, вернулся в еврокубки.

Примечательно, что в противостоянии со своим локальным соперником в лице «Ордабасы» карагандинцы обменялись победами.

Команда Шахтер Кг

Что касается еврокубков, то стоит напомнить, что «Шахтер» первым из казахстанских клубов добился выхода в групповую стадию евротурнира. В сезоне-2013/14 «горняки» успешно шли в квалификации Лиги чемпионов, остановившись в шаге от основной стадии, когда уступили шотландскому «Селтику» и отправились в группу Лиги Европы.

В групповом раунде ЛЕ «Шахтер» продолжил удивлять — в четырех встречах из шести «горняки» вели в счете по ходу матча, но нехватка опыта отразилась на итоговых результатах. В итоге карагандинцы из группы не вышли.

На следующий сезон «Шахтер» не смог повторить свое достижение. «Горняки» уверенно преодолели два отборочных раунда квалификации Лиги Европы, убрав с пути армянский «Ширак» (2:1, 4:0) и литовский «Атлантас» (0:0, 3:0). Преградой для них стал хорватский «Хайдук». Причем в Караганде голевая перестрелка завершилась в пользу хозяев — 4:2, а в ответном матче в Сплите хорваты не оставили шансов двукратным чемпионам Казахстана — 0:3.

С тех пор «Шахтер» не мог помыслить об участии в европейских клубных турнирах. По итогам сезона-2014 карагандинцы заняли шестое место и в последующие годы не поднимались выше этой позиции. В 2015 году они заняли десятую строчку из 12, лишь на очко обойдя аутсайдеров КПЛ.

В 2016 году карагандинцы немного улучшили итоговые позиции — девятое место. Годом позже «горняки» стали седьмыми, в 2018-м — восьмыми и девятыми в 2019-м.