«Заняли не то место, которое заслуживали». Тренер «Тараза» — об итогах сезона-2020 и победах над «Кайратом» с «Астаной»
Также Никитенко разобрал ошибки.
Также Никитенко разобрал ошибки.
Главный тренер «Тараза» Владимир Никитенко прокомментировал победу над алматинским «Кайратом» в последнем туре КПЛ и подвел итоги сезона-2020, сообщает официальный сайт клуба.
— Владимир Андреевич, что скажете о последнем матче?
— Прошедший матч примечателен тем, что на этот раз в нашей команде обошлось без удалений и пенальти. К сожалению, и у нас, и в составе соперников не играли некоторые лидеры. Будь соперник более мотивирован — была бы другая игра, что все же было бы полезнее для наших игроков. Впрочем, и этот матч нельзя назвать легким. Нам пришлось играть четвертую игру за девять дней, и в этом плане соперник был более мобилен и подготовлен физически. Но мы справились — выдержали много борьбы, хотя не обошлось без ошибок.
— Вы довольны этим сезоном?
— Рад, что закончили чемпионат на мажорной ноте. Единственное, жаль, что заняли не то место, которое заслуживали. С учетом всех нюансов, справедливее было бы, если были бы выше на
— В матчах с лидерами «Тараз» набрал достаточное количество очков. Были повержены не только «Кайрат», но и «Астана», «Ордабасы»…
— На самом деле в матчах с лидерами было непросто. Тем не менее наши игроки получили бесценный опыт удачных игр с лидерами чемпионата. Надеюсь, в следующем году все это поможет нашей команде выступить лучше с турнирной точки зрения. Благодарю всех болельщиков клуба за прошедший сезон. Мы чувствовали их поддержку.
По итогам сезона «Тараз» завершил чемпионат на восьмом месте.