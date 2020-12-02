«Заняли не то место, которое заслуживали». Тренер «Тараза» — об итогах сезона-2020 и победах над «Кайратом» с «Астаной»

— Владимир Андреевич, что скажете о последнем матче?

— Прошедший матч примечателен тем, что на этот раз в нашей команде обошлось без удалений и пенальти. К сожалению, и у нас, и в составе соперников не играли некоторые лидеры. Будь соперник более мотивирован — была бы другая игра, что все же было бы полезнее для наших игроков. Впрочем, и этот матч нельзя назвать легким. Нам пришлось играть четвертую игру за девять дней, и в этом плане соперник был более мобилен и подготовлен физически. Но мы справились — выдержали много борьбы, хотя не обошлось без ошибок.