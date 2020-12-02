Бывший лидер «Астаны» остался без клуба

31-летний форвард стал футболистом «горняков» в сентябре, проведя с того момента пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. При этом в составе «Шахтера», который возглавляет экс-тренер «Астаны» Роман Григорчук, стал чемпионом Беларуси, но местные СМИ и болельщики были не в восторге от формы игрока.

А вот в «Астане» легионер играл более чем успешно, особенно в период 2015—2017 годов, когда забил 29 голов в 57 матчах. Его второй приход в казахстанский клуб в 2018-м вышел уже не таким удачным — всего два мяча в 20 играх чемпионата. Тем не менее с астанчанами четыре раза выигрывал КПЛ, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.