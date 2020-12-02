Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
18Легенды «Спартака» и «Динамо» почтили память Бескова
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший лидер «Астаны» остался без клуба

С последней командой он выиграл чемпионат.

Наверх

Конголезский нападающий Жуниор Кабананга, выступавший ранее за «Астану», покинул солигорский «Шахтер». Об этом сообщает телеграм-канал Белорусский Футбол.

Команда
Шахтер С

31-летний форвард стал футболистом «горняков» в сентябре, проведя с того момента пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. При этом в составе «Шахтера», который возглавляет экс-тренер «Астаны» Роман Григорчук, стал чемпионом Беларуси, но местные СМИ и болельщики были не в восторге от формы игрока.

А вот в «Астане» легионер играл более чем успешно, особенно в период 2015—2017 годов, когда забил 29 голов в 57 матчах. Его второй приход в казахстанский клуб в 2018-м вышел уже не таким удачным — всего два мяча в 20 играх чемпионата. Тем не менее с астанчанами четыре раза выигрывал КПЛ, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана.

Текущую стоимость игрока Transfermarkt оценивает в 800 тысяч евро.

Читайте также
Футболист "Ордабасы" устроил драку с ассистентом главного тренера
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
СМИ: Зинедин Зидан на грани увольнения из «Реала»
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
Новый сезон может стать худшим в истории российского биатлона
«Безумие». Канунников рассказал, как тратил деньги в «Зените»
В «Спартаке» недовольны тем, что клуб не определился со сборами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь