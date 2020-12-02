Три футболиста «Шахтера» включены в сборную 30-го тура чемпионата Беларуси
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три футболиста солигорского «Шахтера» включены в символическую сборную 30-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три футболиста солигорского «Шахтера» включены в символическую сборную 30-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сербский защитник новоиспеченных чемпионов страны Никола Антич попал в команду тура завершившегося турнира в восьмой раз. Его соотечественник полузащитник Игорь Иванович — в четвертый, впервые — российский форвард Артем Архипов, который также признан лучшим игроком последнего тура минувшего белорусского первенства. Кроме них в сборную заключительного игрового дня вошли Сергей Игнатович, Артем Милевский (оба — «Динамо», Брест), Егор Филипенко (БАТЭ, Борисов), Владислав Жук («Славия», Мозырь), Антон Шрамченко («Минск»), Липе Велозу («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Дмитрий Рекиш («Белшина», Бобруйск), Всеволод Садовский («Рух», Брест).
Итоговая таблица 30-го национального первенства: «Шахтер» — 59 очков, БАТЭ (Борисов) — 58, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 56, «Динамо» (Брест) — 54, «Неман» (Гродно) — 53, «Динамо» (Минск) — 52, «Ислочь» (Минский район) — 45, «Рух» (Брест) — 44, «Славия» (Мозырь) — 39, «Энергетик-БГУ» (Минск) — 38, «Минск» — 38, «Витебск» — 36, «Городея» — 31, «Слуцк» — 27, «Белшина» (Бобруйск) — 21, «Смолевичи» — 14.
Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.
Высшую лигу покидают «Белшина» и «Смолевичи», которых в следующем сезоне заменят две лучшие команды первой лиги — речицкий «Спутник» и «Гомель». Футболисты «Слуцка» и минские «Крумкачы» 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.