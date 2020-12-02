Три футболиста «Шахтера» включены в сборную 30-го тура чемпионата Беларуси

Сербский защитник новоиспеченных чемпионов страны Никола Антич попал в команду тура завершившегося турнира в восьмой раз. Его соотечественник полузащитник Игорь Иванович — в четвертый, впервые — российский форвард Артем Архипов, который также признан лучшим игроком последнего тура минувшего белорусского первенства. Кроме них в сборную заключительного игрового дня вошли Сергей Игнатович, Артем Милевский (оба — «Динамо», Брест), Егор Филипенко (БАТЭ, Борисов), Владислав Жук («Славия», Мозырь), Антон Шрамченко («Минск»), Липе Велозу («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Дмитрий Рекиш («Белшина», Бобруйск), Всеволод Садовский («Рух», Брест).