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16:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне в матче чемпионата Испании

ТАСС, 2 декабря. Капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси оштрафован на €600 за демонстрацию футболки в память о скончавшемся Диего Марадоне. Об этом сообщает испанский портал Sport.es.

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Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

29 ноября «Барселона» принимала «Осасуну» в матче чемпионата Испании и победила со счетом 4:0. Забив четвертый мяч, Месси снял игровую футболку, под которой была майка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине. В этом клубе Марадона выступал в 1993—1994 годах, а Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008—2010 годах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный арбитр встречи Матеу Лаос показал Месси желтую карточку за снятие футболки при праздновании гола. 2 декабря судейский комитет чемпионата Испании наложил штраф на Месси (€600) и «Барселону» (€350), клуб намерен апеллировать это решение.

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Барселона
4:0
Первый тайм: 2:0
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