СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне в матче чемпионата Испании

29 ноября «Барселона» принимала «Осасуну» в матче чемпионата Испании и победила со счетом 4:0. Забив четвертый мяч, Месси снял игровую футболку, под которой была майка аргентинского клуба «Ньюэллс Олд Бойз» с 10-м номером на спине. В этом клубе Марадона выступал в 1993—1994 годах, а Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». Месси выступал под руководством Марадоны в сборной Аргентины в 2008—2010 годах.