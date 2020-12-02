Названы кандидаты на пост главного тренера дебютанта Лиги Европы от Казахстана и бюджет на КПЛ-2021
Клуб завершил сезон на седьмом месте.
Клуб завершил сезон на седьмом месте.
Кызылординский «Кайсар» в следующем году будет возглавлять местный тренер. Об этом на брифинге сообщил начальник областного Управления физической культуры и спорта Жаксылык Оспанов.
«На данный момент у нас есть три кандидата на пост главного тренера. Это Канат Шеримбетов, ранее работавший
Также отмечается, что бюджет «Кайсара» на новый сезон составит 1 миллиард 600 миллионов тенге. 60 процентов команды составят местные игроки.
Напомним, что минувший сезон кызылординцы завершили на седьмом месте. Предыдущим наставником клуба был Стойчо Младенов. Под руководством болгарина «волки» в прошлом году завоевали Кубок страны и заполучили право в этом сезоне дебютировать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где уступили кипрскому АПОЭЛу (1:4).