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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

Названы кандидаты на пост главного тренера дебютанта Лиги Европы от Казахстана и бюджет на КПЛ-2021

Клуб завершил сезон на седьмом месте.

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Кызылординский «Кайсар» в следующем году будет возглавлять местный тренер. Об этом на брифинге сообщил начальник областного Управления физической культуры и спорта Жаксылык Оспанов.

Команда
Кайсар

«На данный момент у нас есть три кандидата на пост главного тренера. Это Канат Шеримбетов, ранее работавший тренером-аналитиком “Кайсара”, главный тренер “Байконура” Ерлан Шойтымов и местный специалист Султан Абильдаев. Мы проанализируем их план работы и кого-то из них назначим главным тренером команды. Уверен, что местные специалисты приведут команду к хорошим результатам в премьер-лиге», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Также отмечается, что бюджет «Кайсара» на новый сезон составит 1 миллиард 600 миллионов тенге. 60 процентов команды составят местные игроки.

Напомним, что минувший сезон кызылординцы завершили на седьмом месте. Предыдущим наставником клуба был Стойчо Младенов. Под руководством болгарина «волки» в прошлом году завоевали Кубок страны и заполучили право в этом сезоне дебютировать в Лиге Европы со второго отборочного раунда, где уступили кипрскому АПОЭЛу (1:4).

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