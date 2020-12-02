Названы кандидаты на пост главного тренера дебютанта Лиги Европы от Казахстана и бюджет на КПЛ-2021

Кызылординский «Кайсар» в следующем году будет возглавлять местный тренер. Об этом на брифинге сообщил начальник областного Управления физической культуры и спорта Жаксылык Оспанов.

Команда Кайсар

«На данный момент у нас есть три кандидата на пост главного тренера. Это Канат Шеримбетов, ранее работавший тренером-аналитиком “Кайсара”, главный тренер “Байконура” Ерлан Шойтымов и местный специалист Султан Абильдаев. Мы проанализируем их план работы и кого-то из них назначим главным тренером команды. Уверен, что местные специалисты приведут команду к хорошим результатам в премьер-лиге», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Также отмечается, что бюджет «Кайсара» на новый сезон составит 1 миллиард 600 миллионов тенге. 60 процентов команды составят местные игроки.